Macomer, pasta donata dalla Caritas abbandonata in strada

La Sardegna sempre più povera

Fa indignare lapubblicata dall’, che riporta di un enormedestinato ai più poveri. Da, comune del nuorese, viene pubblicata un’immagine di diversidonati dallae poi abbandonati in un parcheggio.Decine di chili di pasta lasciati nei pressi di unvicino al centro della cittadina. È quanto viene fuori da una foto che sta scatenando, soprattutto in merito allodi risorse e lavoro dei volontari che poteva essere indirizzato ai bisognosi reali. I pacchi non sono etichettati con la marca, dato che dovrebbero essere lotti dati indirettamente da fabbriche e supermercati. La scadenza però è chiara: 2019, impossibile dunque giustificare questo gesto.Interviene, parroco di Macomer, che dà voce alla rabbia generale di fronte a questo gesto. Al quotidiano sardo dichiara: “Si tratta di cibo tolto di bocca a chi realmente ne avrebbe bisogno e lo apprezzerebbe come merita. Si fanno tanti sacrifici per aiutare le persone in difficoltà e gli sforzi compiuti dalla Caritas vengono quasi vanificati da questo comportamento. A questo punto emerge che a Macomer, oltre alla povertà, ci sono problemi più seri“.Una notizia che colpisce in una Regione che ha vistoilnegli ultimi anni, come segnalato dal rapporto Istat di giugno. Un incremento deldal 2016 al 2017, con il passaggio dal 14% al 17% dell’incidenza di povertà relativa, quella quindi calcolata in base ai. Un trend che segue tutto il, rispetto al quale la Sardegna si posiziona seconda dopo l’Abruzzo: più grave la situazione nella altre Regioni del Meridione. In fondo alla classifica troviamo la Calabria, con il 35,3% di incidenza della povertà, e in Sicilia, con il 29%, un aumento record del 6,2%.(In copertina: immagine di repertorio)