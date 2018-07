Selvaggia aggressione a Palermo: ragazza attaccata da un pitbull

L’attacco: la giovane 23enne ha perso il braccio

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Venti punti di sutura per la madre

Una vicenda che per molti versi non è affatto un caso isolato anzi, è un mero ripetersi di una circostanza. La notizia giunge da Palermo dove unaè stata brutalmentedaldel suo fidanzato: un’aggressione che le è costato unMai avrebbe potuto aspettarsi che il cane l’avrebbe potuta così aggredire, con una ferocia indomabile. L’accaduto ricalca purtroppo tanti altri casi di cronaca che si sono verificati in passato e purtroppo, questa volta, l’epilogo è stato dei più tragici. Siamo in Sicilia,in via Agnetta a Villagrazia. Una giovanissima ragazza di 23 anni stava semplicemente uscendo di casa quando, in maniera del tutto improvvisa, ill’ha attaccata con ferocia.Conosceva perfettamente il pitbull del suo compagno e mai aveva avuto modo od occasione per averne paura. Non è spiegabile quanto possa essere accaduto nella testa dell’animale quando, scorgendo la giovane appropinquarsi verso il cancello, ha deciso di aggredirla brutalmente. L’haaffondando nella carne i denti affilati senza più mollarla per minuti e minuti. Dapprima, i vicini che hanno raccontato a posteriori l’accaduto, si credeva che la giovane ragazza stessein preda ad un litigio col fidanzato. Quelle stesse urla hanno subito attirato l’attenzione della madre della ragazza e la prima ad accorgersi di quanto stesse accadendo.Vano però il tentativo della donna di dividere la giovane dal cane. Poco dopo tutto il vicinato è accorso fuori dall’abitazione cercando in tutti i modi possibili di salvare la giovane in balìa delPurtroppo però, il cane non ha smesso di morderla staccandole via ilGiunta in ospedale, ihanno cercato in tutti i modi di salvare l’arto della ragazza, riattaccandoglielo ma la terribile ferita non lo ha permesso. La ragazza dunque ha perso il braccio, più fortunata invece lache nel il tentativo di separare il cane dalla figlia è riuscita a cavarsela con. Ora il pitbull si trova nel canile municipale.