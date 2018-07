Matteo Salvini querela Roberto Saviano

Un frame del filmato che Saviano girò in risposta a Salvini e dove lo apostrofò con le parole “ministro della malavita” Un frame del filmato che Saviano girò in risposta a Salvini e dove lo apostrofò con le parole “ministro della malavita”

La querela su carta intestata

Continua lo scontro verbale tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano Dapprima le fortipubblicate, vicendevolmente l’un contro l’altro, sui social; ora il confronto inMatteo Salvini, scelta a posteriore dei duri attacchi dello scrittore campano, ha deciso diNon va per le sottili, e con pari moneta gli risponde il vicepresidente del Consiglio. Lo storico è breve, per avere un quadro chiaro della vicenda è sufficiente scorrere a ritroso le notizie di cronaca sino a quasi un mese fa. Era la fine di giungo quando Salvini metteva in discussione l’effettiva utilità della scorta di Roberto Saviano . Una provocazione forte che scatenò un’uguale reazione: “E secondo te, Salvini – aveva detto Saviano in un breve filmato – Io sono felice di vivere così da undici anni?“. A seguire, severe dichiarazioni da parte dello scrittore lasciarono la critica ammutolita: “Togliamo a Matteo Salvini,la possibilità di continuare ad armare odio, disprezzo, continuare a dire bugie perennemente“. Un epiteto condannabile e verso il quale ora Salvini muove“Ministro della malavita” e “” sono due delle offese su cui ruota la denuncia depositata quest’oggi da Matteo Salvini che si è servito di. Come immaginabile, lo scrittore napoletano è stato denunciato per diffamazione a mezzo stampa nonché attraverso diversi post pubblicati sui social, come ad esempio il filmato che citavamo qualche riga sopra. In discussione c’è anche il “” ovvero i confini oltre i quali una ragionata accusa può tramutarsi in mera offesa, trasbordando gli argini del rispetto. Stando a quando denunciato da Salvini infatti, non solo le parole di Saviano recherebbero accuse contro la sua persona ma andrebbero a ledere la figura istituzionale che ricopre, infangando la reputazione del “ministro dell’Interno”, accusato di intrattenere rapporti con la malavita, proprio lui che dovrebbe contrastarla.