Gli orrori degli allevamenti di maiali per il Consorzio del Prosciutto di Parma

La petizione di Animal Equality

Credits: Animal Equality Credits: Animal Equality

Nuova disturbante inchiesta di, l’organizzazione che internazionalmente si occupa della protezione delle specie animali: ancora una volta sotto accusa finiscono gli allevamenti intensivi di maiali , questa volta quelli che riforniscono il. Grazie all’attività sotto copertura di un investigatore privato, Animal Equality è riuscita a portare a galla le tremende condizioni in cui sono costretti a vivere i maiali in due stabilimenti inLe immagini dell’inchiesta fanno accapponare la pelle.È Animal Equality a mostrare, ancora una volta, le aberranti condizioni di vita degli animali negli allevamenti intensivi italiani: questa volta l’attenzione dell’organizzazione internazionale che tutela gli animali si concentra sui maiali che crescono in stabilimenti che riforniscono ilGrazie all’infiltrazione di un investigatore privato, Animal Equality è riuscita a documentare cosa accade dietro i cancelli di due allevamenti intensivi in Piemonte, in provincia die in Lombardia, in provincia dil’organizzazione è riuscita a denunciare lo stabilimento piemontese con l’aiuto del Garante dei diritti degli animali della Regionee la consigliera regionaleGli esemplari degli allevamenti sono sistematicamente maltrattati dagli operatori, che lanciano i maialini come fossero oggetti all’interno di ceste,e i maiali adulti. Gli animali sono anche trascinati qualora fossero impossibilitati a camminare per le patologie che contraggono all’interno degli allevamenti. Ma c’è di peggio: nonostante sia vietato dalle direttive vigenti in tutta l’Unione Europea, tutti i maialicon un ferro rovente. Dai filmati emerge anche che le scrofe spesso sono confinate nelle gabbie di gestazione e parto senza possibilità di muoversi: ciò ovviamente provoca una serie di malattie. Nell’allevamento di Mantova, poi, la situazione è catastrofica: non è difficile, come mostrano i filmati, imbattersi inancora prima di arrivare in macello per le condizioni di vita all’interno dello stabilimento.L’Italia è uno dei Paesi leader nella produzione di carne suina, utilizzata per preparazioni e conserve che vengono esportate in tutto il mondo: tra i più evidenti e proficui mercati c’è quello legato alche valgono la metà delle esportazioni. Il guadagno, nel solo di 2016, si è attestato attorno aiAnimal Equality, proprio facendo riferimento a un commercio così proficuo, si attende un migliore trattamento nei confronti degli animali allevati per scopi alimentari, non tralasciando il benessere degli esemplari. A tal proposito l’organizzazione ha deciso di lanciare anche unaaffinché le autorità attuino un controllo più stringente nei confronti degli allevamenti, oltre che la sospensione delle consuetudini non permesse dalla normativa europea e un aggiornamento delle regolamentazioni sulle gabbie per le scrofe.Così ha commentato l’ultima inchiesta il Presidente di Animal Equality Italia,: “Quello che abbiamo documentato nella nostra inchiesta dimostra, in primis, il ruolo fondamentale delle investigazioni sotto copertura per mostrare quello che avviene dietro le porte chiuse di macelli e allevamenti intensivi”, spiega. “Ma soprattuttoOvviamente, noi desideriamo che questi animali non vengano allevati e uccisi per scopi alimentari. Ma in vista di un cambiamento sociale e di consumi che sta già avvenendo, ci auguriamo che le autorità preposte vigilino e si attivino per far si che la sofferenza di questi animali confinati negli allevamenti sia ridotta il più possibile“.