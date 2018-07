Pippo Baudo: 30mila euro per chiudere il processo

Federica Gagliardi. Foto: Ansa Federica Gagliardi. Foto: Ansa

La vicenda della Dama Bianca che ha fatto infuriare Baudo

Silvio Berlusconi e Federica Gagliardi al G8 in Canada. Foto: Ansa Silvio Berlusconi e Federica Gagliardi al G8 in Canada. Foto: Ansa

Una vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto lo storico conduttore Pippo Baudo si è conclusa con un assegno da. Il noto presentatore ha infatti raggiunto uncon, con cui era in causa per alcune esternazioni fatte nei confronti della donna. Gagliardi, la famosadi berlusconiana memoria, è stata arrestata nel 2013 dopo che la Guardia di Finanza ha trovatonella sua valigia all’Il conduttore ha raggiunto un accordo con Federica Gagliardi, dopo quasi due anni di vertenze. La Dama Bianca hanel 2016 Baudo per alcuni epiteti che le ha rivolto in tre differenti occasioni in riferimento all’arresto della donna. Il presentatore a La Vita in Diretta, durante un collegamento da, espresse opinioni molto forti sulla Dama Bianca: “Questa ragazza seguiva i politici all’estero, era impiegata addirittura alla Regione e a Roma e l’hanno beccata a Fiumicino con 25 chili di cocaina. Questa…“. Considerazioni ripetute anche su La7 e Radio 24, che hanno portato in tribunale il Baudo.Molti di voi ricorderanno la Federica Gagliardi che scese dall’insieme all’allora Presidente del Consiglio. Era il 2010, e Gagliardi era volata alcome responsabile della segreteria della, diventando l’ombra dell’ex Cavaliere nelle foto ufficiali. Una presenza che aveva destato sospetti, così come gli altri viaggi al seguito di Berlusconi a San Paolo in Brasile e a Panama. La donna è stata arrestata di ritorno dalla, quando nel suo zaino e nella sua valigia sono state rinvenutedi alta qualità, probabilmente destinata alloa Roma e in Campania. Si è ipotizzato che la Dama Bianca fosse un corriere della, ma non sono emerse prove in tal senso.(Immagine di copertina: Ansa)