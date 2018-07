Tiziana Cantone: rinviato a giudizio l’ex fidanzato

Sergio di Palo dovrà rispondere di calunnia, accesso abusivo a dati informatici e falso

Tutti ricorderemo la drammatica vicenda che ha avuto per protagonista Tiziana Cantone, la giovane di 31 anni che si è tolta la vita dopo che venne postati dei video hard che la riguardavano sui social. A distanza di quasi 2 anni, il giudice dell’udienza preliminare ha deciso didella donna.La sua morte divenne un caso di cronaca italiana su cui si discusse a lungo. Aveva fatto parlare a lungo la tristissima morte di Tiziana Cantone, la 31enne che si è tolta la vita – impiccandosi con un foulard nella sua abitazione diNapoli – a seguito della diffusione via web di alcuni filmati hard che l’avevano come protagonista. Il suo suicidio fu da spunto nazionale per riflettere sulle allora ancora non tanto navigate potenzialità negative dei media. Il suo fu uno dei primi casi di che portò alla ribalta vicende e tematiche fino allora rimaste nel sottosuolo come la violenza sui social.Non si finirà mai di parlare del lato oscuro del web, di tutte quelle potenzialità che se sfruttate con fine indecoroso possono comportare danni gravissimi alle persone. La morte di Tiziana Cantone è diventata, nello storico dei casi di cronaca, un punto di non ritorno. Oggi, a distanza di quasi 2 anni dal suicidio della giovane ragazza, il suo ex fidanzato Sergio Di Palo è stato rinviato a giudizio per decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, Egle Pilla. questi i reati che il giovane si vedrà contestare:. Una decisione giunta dopo oltre un anno dalla richiesta formulata dal pm Alessandro Milita che, per Sergio Di Palo, aveva chiesto il giudizio immediato, procedimento che avrebbe così permesso di saltare l’udienza preliminare per evidenza della prova.