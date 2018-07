Paolo Savona indagato per usura bancaria

Fabio Gallia e Alessandro Profumo Fabio Gallia e Alessandro Profumo

Le indagini: “Un atto dovuto”

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona è sotto indagine dellainsieme ad altri. Il reato contestato è di, nel periodo in cui l’economista sedeva ai vertici di. Insieme a lui finiscono sui registri degli indagati anche notidelle partecipate dello Stato.Il nome del ministro compare nella richiesta deldidi 6 mesi leper il caso che riguarda iin tre Regioni, Campania, Molise e Puglia, come riporta l’ANSA. Il ministro Savona sarebbe indagato per il periodo in cui ha ricoperto ruoli didella banca, come gli altri i cui nomi sono al vaglio della Procura. Personaggi del calibro di, ad di Leonardo-Finmeccanica;, ad di Cassa Depositi e prestiti, al centro dello scontro sulle nomine del governo.Manager e banchieri dunque, come Federico Ghizzoni , l’ex ad di Unicredit le cui dichiarazioni sull’ex ministro Maria Elena Boschi riportate da Ferruccio De Bortoli fecero scandalo. O l’ex sindaco di Ravenna, anche ex presidente di Unicredit. Nomi di rilievo che sono sospettati di aver applicato tassi d’interesse oltre la soglia di legge.La denuncia è partita dalla, società che ha realizzato gli impianti solari anche per conto del, facente capo alla famiglia Garrone. Sono stati i titolari dell’impresa,, quest’ultimo ex presidente Acem Molise e numero due dell’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, a presentarsi come parte lesa alla Procura di Campobasso. Il periodo in cui sarebbe avvenuto l’illecito è. L’avvocato, difensore dei due imprenditori, ha spiegato che si tratta di un “atto dovuto“.Il legale continua: “Anche se la pm chiede un supplemento di indagini per accertare la responsabilità apicale, è la Cassazione penale ad aver imposto in questi casi, per il ruolo di garanzia e di controllo che la legge attribuisce loro, l’estensione dell’eventuale responsabilità penale ai vertici della Banca“.(Immagine in copertina: ANSA)