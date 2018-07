Aggressione in ospedale a Catania

L’aggressione alla dottoressa che voleva far rispettare i turni

Ospedale Vittorio Emanuele di Catania – Immagine di repertorio

Presa a sprangate con l’asta della flebo

I turni e le code, purtroppo, in Italia sono sempre stati un tasto un dolente. Spesso e volentieri però, dal dispetto di poco conto si può arrivare a mancare di rispetto agendo in maniera del tutto e per tutto condannabile. Questo quanto accaduto aal pronto soccorso dell’Troppi i casi di violenza all’interno, per assurdo, delle strutture ospedaliere italiane. Lì dove si salvano vite e si cercano i miracoli, ispesso e volentieri agiscono sprovvisti di difese. “Manca personale“, tuona qualcuno, “manca una figura fissa che sorvegli” risponde qualcun altro, la realtà è che spesso e volentieri i medici disi ritrovano al centro di situazioni pericolose totalmente indifesi. Un altro caso giunge dalla Sicilia, dadove unaè stata aggredita e presa ain attesa della visita in pronto soccorso.Siamo all’interno della struttura ospedalieradi Catania: al centro dell’attenzione l’orribile aggressione subita da una dottoressa. Il motivo: il. Tutto ha avuto luogo quando nel pronto soccorso si sono presentate madre e figlia: la ragazzina presentava una ferita al collo provocata da una forchetta e destava in sala d’attesa inaspettando di essere visitata. Un’attesa però non contemplata dalla madre che irrispettosa dei turni d’arrivo e d’urgenza, non ci ha più visto.Dapprima un diverbio verbale con lache ha provato a farle capire che la figlia sarebbe stata visitata non appena sarebbe giunto il suo turno, senza passare davanti a nessuno, poi l’aggressione. Dalle parole, come dicevamo, la madre della ragazza è passata alle mani aggredendo la dottoressa con l’. Solamente l’intervento di un agente ha placato l’ira della donna che è stata subito denunciata. Tre invece i giorni didati alla dottoressa che dopo l’aggressione ha manifestato evidenti sintomi post-traumatici. “Non intendiamo restare spettatori inermi nei confronti delle continue e ripetute aggressioni al personale sanitario, chiamato a svolgere il proprio lavoro – ha chiosato la segreteria regionale dell’– Chiediamo l’intervento del prefetto e del sindaco ed un incontro urgente per definire gli interventi necessari per la tutela della salute del personale che esercita nei Pronto Soccorso“.