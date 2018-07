Inizio settimana meteorologicamente altalenante

Rischio allerta maltempo

Fine settimana

Non ci si stupisce quasi più se da un giorno all’altro si passa da 40 gradi e sole a 20 e temporale. Soprattutto perché non è la prima volta: fin da inizio mese glisono stati la quotidianità. E anche durante la prossima settimana ilnon si smentirà, dando vita ad unadovuti all’ennesimo. Alta è, inoltre, la probabilità diNel weekend passato l’Italia si è trovata divisa in due: da un fronte grossi rovesci, dall’altro afa e temperature attorno ai 40 gradi. Insomma, l’anticiclone si è trovato ancora una volta a dover combattere con la bassa pressione. Il risultato? Sembra che ilabbia ottenuto la meglio e, a dimostrarlo, sarà il meteo a partire da lunedì, il quale porteràsoprattutto sulla totalità del centro Italia. Colpiti anche il Triveneto e alcune regioni meridionali, come Basilicata e Puglia; ilprivilegerà solo il Nord-Ovest e le maggiori isole. Martedì si rivelerà una piccolaquasi per tutti, ad eccezione di Puglia e delle aree alpine occidentali, per poi peggiorare nuovamente nelle ore successive. Per la giornata di mercoledì sono, infatti, attesisul Nord e sulle aree degli Appennini e sole sul resto della Penisola.L’incontro tra il gran caldo che sta caratterizzando (alcuni giorni di) luglio e correnti atlantiche più fresche che, di tanto in tanto, approdano sullo Stivale, potrebbe far attivare. Come è stato mostrato nelle scorse settimane un temporale potrebbe trasformarsi in una. A quanto pare, però, non sembra essere l’unico allarme: si parla, infatti, della possibile formazione die, in casi estremi, diAncoradovrebbero presentarsi, tra giovedì e venerdì, sulle regioni settentrionali e su quelle meridionali. Tutto ciò, che causerà inoltre un conseguente, potrebbe fungere da preludio ad un weekend ancora instabile, principalmente per il Nord. L’anticipo è ancora tanto quindi non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti futuri e, perché no, un po’ più…