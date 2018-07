Mafia: più di 2milioni di euro di risarcimento per la famiglia di Giuseppe Di Matteo

Risarcimento per la famiglia di Giuseppe Di Matteo

Giuseppe Di Matteo: il caso che sconvolse l’Italia

Il tribunale di Palermo ha emesso una, stabilendo un risarcimento di più di 2 milioni di euro per la tragica fine di rapito, ucciso e il suo corpo sciolto nell’acido nitrico. La sua unica colpa era quella di essere il figlio di Santino Di Matteo, all’epoca collaboratore di giustizia . In passato erano già stati versati 400mila euro come provvisionale alla famiglia come provvisionale.2,2 milioni di euro, questa la cifra stabilita dalla sentenza del, per ila favore di Francesca Castellese, madre del bambino rapito e al fratello Nicola. Il giudice che ha promulgato la sentenza, secondo quando riportato da il Giornale di Sicilia, ha così motivato la decisione: “È stata lesa la dignità della persona, il diritto del minore ad un ambiente sano, ad una famiglia, a uno sviluppo armonioso, in linea con le indicazioni personali ad un’istruzione”.Giuseppe Di Matteo era stato tenuto sotto sequestro per circa 2 anni prima di esseree il suo corpo sciolto nell’acido da boss mafiosi. Il risarcimento è stato addebitato al boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, a Benedetto Capizzi, a Cristoforo Cannella, a Francesco Giuliano, a Luigi Giancalone e al pentito Gaspare Spatuzza. Tutti loro avevano preso parte all’omicidio e sono stati condannati. Essendo i beni dei boss sequestrati, il denaro sarà attinto dal fondo speciale dello Stato per le vittime di mafia.Giuseppe Di Matteo aveva da poco compiutoquando fu rapito dai boss. Il padre, Santino Di Matteo era da poco diventatoe questa scelta si ritorse contro la sua famiglia. Era ilquando il ragazzo fu prelevato contro la sua volontà mentre si trovava in un maneggio di Piana degli albanesi. L’ordine era stato dato da Giovanni Brusca, boss (all’epoca dei fatti latitante) di San Giuseppe Jato. Il rapimento era stato voluto per obbligare il padre del ragazzo a ritrattare tutte le sue dichiarazioni sulla strage di Capaci e non solo. Giuseppe fu tenuto in ostaggio per 779 giorni, 25 mesi, poco più di due anni; fu ucciso l’11 gennaio 1996 e il suo corpo fu sciolto in una vasca piena di acido nitrico. Il caso sconvolse l’intera nazione.