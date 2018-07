Il presidente della Toscana attacca Marchionne ricoverato in condizioni irreversibili

Il post di Rossi

Il post su Facebook di Rossi Il post su Facebook di Rossi

Duramente criticato

Il presidente dellaha attaccatocon un post su Facebook in cui accusa l'”autoritarismo in fabbrica per piegare lavoratori e sindacati; e gli occupati che sono passati dai 120000 del 2000 ai 29000 di oggi“. Le accuse arrivano proprio adesso che l’ ex a.d. di Fca è ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Zurigo . Secondo quanto si è appreso ieri, le sue condizioni sono irreversibili . Fca non ha confermato. In questi momenti è stato reso noto che l’ospedale non rilascerà bollettini medici sulle condizioni di Marchionne.“Non si deve dimenticare la, il Progetto Italia subito negato, il baricentro aziendale che si sposta in Usa, la. Infine, un certo autoritarismo in fabbrica per piegare lavoratori e sindacati; e gli occupati che sono passati dai 120000 del 2000 ai 29000 di oggi“, ha scritto così Enrico Rossi su Facebook, in una delle giornate più calde per Fca. La notizia delle gravi condizioni di Marchionne è arrivata come un fulmine a ciel sereno che però non ha fermato il presidente della Toscana. “In questo momento di dolore, non si deve però dimenticare la complessità e gli errori che sono stati commessi in questi anni e che alla fine sono stati pagati dai lavoratori e dai giovani in cerca di occupazione“.Le parole di Rossi non sono piaciute a molti dei suoi fan e non solo. Il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia della Toscana, Francesco Torselli, ha duramente risposto al post di Torselli. “C’è solo un termine per definire chi prova a fare politica (retorica) sulle disgrazie altrui:“, scrive e lo invita a chiedere scusa alla famiglia. Un altro duro attacco arriva da Stefano Mugnai, vicecapogruppo di Forza Italia: “Sono definitivamente stomacato daper cercare, inutilmente fra l’altro, di lucrare un voto o di ricostruirsi un’identità politica“.