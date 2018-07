Rischio per gli allergici alle proteine del latte

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Le bevande della OraSì interessate al richiamo

Noci Noci

Arriva ilper ledai supermercati. Infatti, per la possibile presenza di, a rischio vi sarebbe la salute dei consumatori che ne sono allergici. Per precauzione, si raccomanda di evitare il consumo delle bevande deisegnalati dai richiami. Sono invece sicure per coloro che non presentano allergie e intolleranze alle proteine del latte.La possibile presenza dell’allergenepuò comportare un notevoleper la salute di coloro che ne sono. Per tutelarli i supermercatihanno diffuso ilsulle. Coop ha precisato che sono solo alcuni i supermercati interessati al richiamo. Ovvero i punti vendita Cooperative Consorzio Nord-Ovest, Coop Alleanza, 3.0, Unicoop Firenze e Coop Tirreno situati in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Le bevande in questione sono messe in vendita nelle confezioni da. Mentre vengono prodotte danello stabilimento di Conselice, in provincia di Ravenna. In via precauzionale si raccomanda ai consumatori allergici alle proteine del latte didelle bevande segnalate. Qualora le si siano già comprate, si consiglia dial punto vendita d’acquisto.Solo alcune delle bevande vegetali alla noce e alla nocciola della OraSì sono state richiamate. Per cui il rischio per le persone allergiche alle proteine del latte è circoscritto a particolari. Nello specifico le bevande alla noce interessate fanno parte dei lotti 8019 con Tmc 16/10/2018 e 8038 con Tmc 04/11/2018. Invece la bevanda alla nocciola richiamata appartiene al, da consumarsi preferibilmente entro il 17/05/2019. Si raccomanda dunque didelle bevande segnalate.