Dopo tanti lamenti a proposito di un’o, in ogni caso, poco presente, la bella stagione sfodera dalla manica le carte migliori. Luglio, con le sue stranezze e cambi di tempo, è ormai giunto al termine ; forse potrebbe essere più corretto affermare che sia “agli sgoccioli”, date le alte temperature che lascia sulla Penisola.sono, in sostanza, il perfetto riassunto di unGià nello scorso weekend, ilha invaso il territorio italiano conquistandolo completamente e la nuova settimana partirà, lunedì, con un clima tuttavia molto simile alle ore precedenti. Il, che resterà presente per qualche giorno, occuperà gran parte dello Stivale fino a mercoledì.verranno rappresentate da alcuni acquazzoni sulle Alpi orientali e, nella giornata di martedì, da cieli parzialmente coperti su Emilia Romagna, Marche e Veneto. In concomitanza delle giornate soleggiate di inizio settimana, vi sarannocompletamente, realmente e, per alcuni, finalmente estive.Nella prima parte di settimana fino al primo giorno del mese verranno raggiuntiCome viene riportato da ilmeteo.it, “Saranno le città lontane dal mare come Bologna e Firenze a vedere schizzare verso l’alto la colonnina di mercurio a 35,36,37,38 gradi in crescita giorno dopo giorno”. Temperature inferiori, ma pur sempre alte nel resto d’Italia. Presente sarà anchecausata dellasul territorio: ciò renderà ovviamente più pesante la condizione climatica generale.Sembra, però, che la situazione non sia destinata a perdurare per l’intero mese. Anzi, in realtà, sembra che l’opera dell’alta pressione e dell’anticlone africano verrà indebolita già nei primi giorni di agosto. Sono previstinelle zone montuose e in quelle subito adiacenti, soprattutto al Nord e al Centro-Sud. Attesi, infatti,sull’arcata alpina, principalmente sulle Alpi occidentali, e su Abruzzo, Basilicata e Campania, fino a raggiungere la Calabria. La situazione del weekend potrebbe rimanerenelle stesse regioni, ampliando, però, il raggio d’azione anche ad altitudini meno elevate. In ogni caso glipersisteranno, di conseguenza non ci resta che cercare di adeguarci sfruttando al massimo ogni forma di refrigerio!