Franco Battiato è gravemente malato e non canterà più, la verità dietro una poesia

Franco Battiato non canterà più

Tutto quello che si sa sulle sue condizioni

Non si avevano più sue notizie da mesi, da quando all’inizio dello scorso novembreera rimasto vittima di un incidente domestico fratturandosi femore e bacino . Da allora è calato un velo die del cantautore non si è saputo più nulla fino ad oggi. L’amico di sempre,, gli ha dedicato un pensiero sui social, post che poi ha prontamente rimosso.Molte sono le voci che si rincorrono, pare che Franco Battiato si affetto da una grave forma die non tornerà più a cantare, nessuna di queste informazioni è stata però confermata.Leche si rincorrono sul web (e non solo) parlando di Alzheimer, malattia che se confermata spiegherebbe i ricorrenti incidenti di cui è rimasto vittima. Queste indiscrezioni hanno come fonte unascritta dall’amico di sempre e paroliere Roberto Ferri, che l’ha postata sul suo profilo, ed è stata vista da molti come rivelatrice.Il post intitolato, descrive la condizione di chi è affetto dai sintomi della malattia “Ode all’Amico che fu e che” inizia, “Ti ho visto rincorrere le parole e fuggire stranamente dalle note tutte volavano insieme ma sole a differenti e specifiche quote. Mentre la tua mente”.La poesia, che volutamente richiama alcuni titoli di canzoni di Franco Battiato si conclude con un messaggio di affetto per quell’amico che in qualche modo non c’è più: “Ti sei preso Cura di noi e noi te lo dobbiamo, ed è per questo che un messaggio ti mandiamo”. A commentare è arrivato Salvatore Massimo Fazio, scrittore e amico di Battiato, che ha parlato proprio di quel male di cui nessuno parla.La poesia scritta da Ferri per l’amico Franco Battiato è stata subitodallo stesso, dopo il susseguirsi di like e commenti. Poco dopo Ferri ha pubblicato un post dai toni polemici, in cui ha criticato la strumentalizzazione dei sentimenti altrui da parte di terzi.Il cantante si trova in casa a. Al suo fianco ilMichele, partito da Milano per stargli accanto. Non si sa nulla di più, sulle effettive condizioni del cantate è stato eretto un muro di privacy, che viene rispettata. L’ultima notizia certa è quella legata all’incidente domestico dello scorso novembre che gli ha causato due fratture e e il successivo annullamento di tutti i concerti.