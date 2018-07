Vittorio Feltri: “Invece di stare a casa a grattarvi le p***e andate a raccogliere le olive”

, direttore di, si è reso protagonista dell’ennesimo in televisione , a Storie Italiane su Rete4. Questa volta nel mirino del giornalista bergamasco sono finiti i cittadini, durante un dibattito con il governatore della Puglia. Le scioccanti dichiarazioni di Feltri sono state ribadite sulla sua pagina Facebook, investita immediatamente dalladi molti utenti indignati che lo hanno duramente duramente attaccato.Unche si colora di tinte doppiamente razziste: contro i pugliesi “fannulloni” e contro i “” che lavorano nei campi. Il giornalista, dopo l’uscita oltre l’infelice nella trasmissione di Mediaset e sul social network, è stato criticato aspramente.Ilnei confronti dei pugliesi, in particolare, ha suscitato diverse reazioni: da chi lo accusa di demenza senile ad edicolanti che hanno deciso diil suo giornale smettendo di venderlo. Non sarebbe la prima volta, su Twitter c’è una pagina completamente dedicata all’argomento, “Boicotta Libero”, nata per denunciare i toni sessisti , razzisti etotalmente incuranti delle regole del giornalismo che caratterizzano la pubblicazione.