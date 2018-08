La fondazione anti-violenza con il nome di Zini

“Firmiamo per far sì che questa oscenità non vada avanti”

Elisa Amato

Ha sin da subito scatenato una polemica l’idea dipadre del 25enne, di creare una fondazione contro le violenze di genere dando il nome del figlio. Il ragazzo, infatti, due mesi fa ha ucciso, prima di togliersi la vita, la ex fidanzata Elisa Amato . Seppur lodevole nell’intenzione di opporsi a femminicidi e abusi contro le donne, tra chi conosceva Elisa non è andato assolutamente giù il fatto che una simile associazione porti il nome di chi ha ucciso proprio una giovane ragazza perché non riusciva ad accettare che la storia fosse finita. Ecco allora apparire unaper impedire che ciò diventi realtà.Una, ma col nome di un ragazzo che si è suicidato poco dopo aver ucciso l’ex fidanzata. In Toscana non va giù l’idea di Maurizio Zini, padre di Federico, il 25enne che lo scorso maggio ha ucciso Elisa Amato dopo averla prelevata sotto casa sua,, e aver litigato con lei per le strade del comune toscano. Federico non si era rassegnato alla fine della sua storia con Elisa e la sua gelosia lo ha spinto a toglierle le vita: se non la posso avere io non la può avere nessun altro. Una storia che in Italia si ripete drammaticamente sempre più spesso.Perciò una onlus dedicata a chi si è macchiato del sangue di chi diceva di amare non è un’opzione che piace, specie a chi a Elisa era molto vicino. Proprio per questo una cara amica della ragazza,, ha deciso di prendere in mano la situazione e chiedere – con una raccolta firme – che la fondazione proposta da Maurizio Zini non nasca.Con un appello divulgato tramite il suo profilo Facebook, la ragazza amica di Elisa ha chiesto di firmare sul sito, alla raccolta firme chiamata “No al nome di F. Zini su una fondazione anti violenza”. “Ringrazio l’ex-assessore di San Miniato per l’appoggio e le persone che mi stanno aiutando a far partire questa petizione“, scrive Viola Erbucci. “Questo è un primo passo per contrastare unae soprattutto poco educativa nei confronti di ognuno di noi, come persone, come cittadini, come madri, padri, figli, nonni, come persone che hanno subito atti di violenza, o persone vicine alle vittime”.Secondo la Erbucci, infatti, non è pensabile che una fondazione anti violenza porti il nome “diche ha stroncato la vita ad una ragazza che l’aveva ancora tutta davanti. Portandosela via senza alcun motivo e distruggendo una famiglia dal dolore, assieme a tutte le persone che l’amavano. Firmiamo tutti e uniamo le nostre forze per far sì che