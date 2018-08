Scoppia il rogo nel capannone lucchese

“Chiudere porte e finestre“

Altamente pericolosoche si è sviluppato in queste ore apiccolo comune toscano in provincia diLe fiamme sono divampate velocemente circondando l’intero stabile, un capannone di una ditta al cui interno si troverebbero sostanze particolarmenteUna colonna dinero minacciosissima si levata velocemente dal capannone appartenente ad una ditta specializzata nella produzione di. A scatenare il rogo, secondo quanto rilasciato da, assessore al turismo di Pietrasanta, sarebbe stato un piccolo fuoco acceso finitimo al capannone: una folata di vento avrebbe così fatto divampare le fiamme che in pochi secondi hanno circondato lo stabile. È stata messa in allerta immediatamente la squadra deigiunti in concomitanza con l’Arpat, Asl e carabinieri che hanno raggiunto tempestivamente l’edificio. La pericolosità del rogo sarebbe stata aggravata dalla certa presenza di materiali altamente tossici ed infiammabili all’interno delLe fiamme hanno avvolto velocemente l’edificio e a spaventare, oltre ilche le fiamme possano entrare in contatto con i, è l’altissima colonna di fumo nero. L’allarme, di conseguenza, è stato diramato in tutta la zona: “– ha specificato l’nell’ultimo comunicato – Chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d’aria, sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all’accurato lavaggio con acqua corrente potabile“. Chiusa in via precauzionale anche l’Aurelia. Non sembrerebbero essere stati rilevati danni al momento sebbene il 118 si troverebbe in questo momento alle prese con un caso di“L’incendio è comunque circoscritto – ha poi concluso l’assessore al turismo, Mallegni – E non ci sono preoccupazioni. Le attività balneari, commerciali, di ristorazione e del centro cittadino sono aperte. Riguardo la nota dell’Usl, si tratta tratta di un comunicato solito di questi episodi.. Spiace per l’azienda e i suoi lavoratori“.Immagine in evidenza: Ansa