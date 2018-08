Tina Cipollari romantica in gondola a Venezia

Insieme a Venezia

Chi è Vincenzo Ferrara

Non c’è dubbio: sono decisamente loro la coppia dell’estate,. La Cipollari, infatti, dopo mesi di rumors a riguardo esce allo scoperto e pubblica un selfie romantico.L’opinionista diha ufficializzato alcuni mesi fa la sua separazione dal maritoNonostante la stima e l’affetto immutati tra l’hair-stylist e la vamp ed una breve parentesi da tronista al, il cuore di Tina riapre i battenti.Nella settimana più bollente di questo agosto 2018 Tina Cipollari si è concessa una gita romantica nell’incantevole. E non è da sola, ma in compagnia del suo nuovo compagno,Il canale sullo sfondo solcato dalle gondole, il sole che bacia gli amanti e la complicità di coppia in primo piano nello scatto. Ancora dubbi sul nuovo amore dell’opinionista? Ovviamente lo scatto è subito diventato calamita diTantissimi i follower della Cipollari che si sono congratulati con la Vamp facendole i loro più sentitiper il nuovo amore in boccio.Quello con Ferrara promette di essere un amore lontano dai riflettori. Il nuovo compagno di Tina, infatti, non è un volto noto dello star-system. Piuttosto, il suo è un nome noto ai vip, poiché vanta di esseredi un ristorante molto frequentato da gente famosa in Toscana.Ecco spiegate le misteriose gite della Cipollari nel, lei sì che è una buona forchetta. Già tempo fa l’opinionista apparve in una foto con Ferrara , ma la cosa dal mondo gossip fu presa sottogamba. Ora, invece, con questo scatto le intenzioni serie vengono allo scoperto. Con Vincenzo, si può supporre che Tina abbia definitivamente voltato pagina, dopo il divorzio da Nalli.