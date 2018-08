Ancora un incidente in laguna

Venezia: onda anomala rovescia un’imbarcazione

Un altro incidente mortale in laguna a distanza di nemmeno 24 ore dall’ultimo tragico scontro avvenuto tra un taxi acqueo e una piccola imbarcazione di pescatori che ha provocato. Un’onda anomala avrebbe fatto rovesciare una terza imbarcazione portando così il bilancio totale aGiornata nera perche tra i canali della città. Avevamo riportato questa mattina la notizia di un brutto incidente avvenuto all’altezza Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. Un violento. Nell’impatto sono deceduti i due pescatori,, 69 anni entrambi, che si trovavano a bordo dell’imbarcazione. Il primo morto una volta trasportato in ospedale, il secondo morto e disperso per ore nelle acque della laguna. Oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, unProbabilmente un’la causa deldi un’imbarcazione che si trovava tra Giare di Mira e Valle Averto di Campagna Lupia. A bordo della barca si trovavano in tuttouna delle quali, un anziano signore di 76 anni, non ce l’ha fatta. Caduto in acqua dopo il rovesciamento, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: di lui è stato ricoverato il cadavere in un momento successivo. Inutili infatti i soccorsi prestati daie dai medici del Suem: non c’è stato alcun modo di rianimare ilPiù fortuna per gli altri passeggeri che hanno riportato solamente escoriazioni superficiali e che sono stati immediatamente soccorsi e medicati.Indubbio che dietroprima di lasciare che sia un’onda anomala ad addossarsi ogni colpa, sarà doveroso indagare e capire se non sussiste una ragione diversa che possa giustificare l’improvviso capottamento. Con la morte del 76enne, come dicevamo nelle righe iniziale, sale dunque a 3 il bilancio delle persone che nelle ultime. Eventi drammatici che hanno portato cosìpresidente della Regione Veneto, a chiosare: “Non ha senso morire in questo modo. Non conosco ancora le dinamiche dell’incidente ma, e lo dico conoscendo il mare, da patentato” in riferimento soprattutto all’incidente costato la vita ai due pescatori.