Inizio settimana: temporali e caldo

Meteo settimana: il caldo persiste

Nuova fase instabile da giovedì

Dalla scorsa settimana , quella a cavallo tra luglio e agosto, è ufficialmente possibile affermare l. Nei prossimi giorni il cambiamento non riguarderà totalmente le temperature, o perlomeno, non solo quelle. La bella stagione continuerà, in buona parte d’Italia, la sua fase di espansione ma inizierà ad incontrare sulla via alcuni ostacoli. Il pensiero sono le: resta pertanto la speranza nella popolazione che il meteo, avvicinandosi alla data di partenza, non si guasti!Nel weekend passato i rovesci hanno però fatto ritorno sulla Penisola, non dando segni sulla loro eventuale ripartenza. Infatti questi saranno presenti anche durante la prima parte della settimana. Già da lunedì l’intero arco alpino verrà colpito da, anche di forte intensità. Fortunatamente, il resto della Penisola non verrà momentaneamente toccata, mantenendo viva l’azione calda, quasi torrida, e soleggiata. Il giorno successivo la situazione peggiorerà. Verrà preso di mira soprattutto il Nord-Ovest, allungandosi fino alla Toscana settentrionale e dandoanche su Abruzzo e Molise. Il tutto sarà caratterizzato comunque dama soprattutto da, tali da far, di tanto in tanto, mancare il fiato. Un debole miglioramento verrà mostrato mercoledì, durante il quale tornerà a splendere il; tuttavia resteranno temporali sull’alto Trentino Alto Adige e su alcune zone centrali, come Abruzzo e, in serata, Umbria.Nella seconda parte della settimana, unaprenderà piede su alcune regioni settentrionali. Dal pomeriggio di giovedì, a patire maggiormente, saranno Piemonte e Liguria, a cui inon daranno tregua. Tra giovedì e venerdì qualche rovescio si presenterà anche su Marche ed Emilia Romagna, mentreavranno la meglio nel resto dello Stivale. Nonostante il Nord sia quello maggiormente colpito dall’indebolimento dell’anticiclone durante la settimana, nel weekend le, invece, saranno ancora elevate. Al Sud, intoccabile in queste ore dall’instabilità, sarà percepibile un. Con l’arrivo del prossimo weekend gli acquazzoni si intensificheranno in tutto l’arco alpino e prealpino, andando ad invadere completamente il Veneto nella giornata di sabato e l’intera Pianura Padana la domenica. Insomma: ottimo