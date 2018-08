Un cane veglia il cadavere, l’altro torna in paese

Senza i due cani quella zona non sarebbe stata battuta

Un cane è andato al’altro è rimasto a vegliare la salma del padrone, caduto in unprofondo circa 150 metri. È questo quanto accaduto in un bosco della Garfagnana, in Toscana, dove due cani hanno aiutato le ricerche di, andato a cercare funghi e morto tragicamente per un incidente. Senza di loro, probabilmente, sarebbe stato molto complicato ritrovare l’uomo, di cui la famiglia non aveva notizie da ore., 55enne di Viareggio, si trovava nei boschi della Garfagnana alla ricerca di funghi quando, ancora non è chiaro come, l’uomo è scivolato giù da un dirupo di 150 metri nell’area di Limano, perdendo così la vita. Bacci – che in moto da trial stava cercando di raggiungere una casa di sua proprietà nelle zone boscose sopra– non era però da solo al momento della caduta: con lui c’erano infatti i suoi 2 cani che, una volta percepito che ci fosse qualcosa che non andava, hanno fatto qualcosa di sorprendente. Uno, infatti, si è allontanato dal luogo dell’incidente, forse per cercare qualcuno o attirare l’attenzione su di sé, l’altro invece è rimasto sul, come a vegliare sul corpo del padrone.Il cane, cercando soccorsi, è tornato fino in paese e, vedendolo aggirarsi da solo, alcune persone hanno cominciato a preoccuparsi. Nel frattempo i familiari di Bacci non avevano sue notizie da molte ore, dando così il via alleA trovare il corpo del cercatore di funghi è stato un amico dell’uomo, che aveva preso parte alle ricerche. Il punto dell’incidente è stato trovato proprio grazie al secondo cane di Bacci che, rimasto fermo nel bosco in attesa,Da capire, dopo che il corpo è stato recuperato, come mai il 55enne viareggino si trovasse in unper cercare i funghi, una zona del bosco che non è famosa per la ricerca di funghi: basti pensare che senza la guida dei cani, le ricerche l’avrebbero inizialmente esclusa. La zona è infatti molto isolata e fitta di alberi: una squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto il luogo della tragedia, mentre l’equipaggio dell’elisoccorso Pegaso 3 ha recuperato la salma caduta nel dirupo.