Alberto Mezzetti ha Barbara D'Urso nel mirino

Cosa nasconde Mezzetti

La forte attrazione per Barbara D’Urso

non è disposto a cedere sul fronte. Anzi, è ben disposto a rilanciare ingolosendo gli abitudinari del gossip con una news scoppiettante. Sarebbe infatti lui lo chef muto che ogni tanto si vede apparire nelle Storie di Instagram della conduttrice di Canale5.Le rivelazioni del vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello sono quantomeno interessanti. Intervistato da Nuovo Tv, il Tarzan di Viterbo avrebbe fatto molte rivelazioni: “Lo chef muto sono io! Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune“, dice parlando del personaggio che ogni tanto appare, anche se solo sotto forma dei piatti che cucina, nelle Storie la D’Urso mostra alcuni cibi preparati da uno chef muto. Dietro ci sarebbe quindi il bel Tarzan. La conduttrice cerca di nascondere qualcosa? In realtà non pare, dato che Mezzetti cucinerebbe in una casa “neutra”. Bisogna però dire che lui non si dà veramente mai per vinto.“Dal primo approccio che ho avuto con lei, è scattato in me un senso di conquista.. Le ho mandato una penna con una lettera e la seguente scritta: potresti fissarmi un appuntamento sulla tua agenda?“, ha raccontato ancora. Ma pare che vedere Barbara D’Urso sia un’impresa quasi impossibile. “Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle in cui ci vediamo“, ha ammesso con molta onestà alla fine.