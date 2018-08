Da Miss Italia a Festival di Sanremo?

Leotta e Facchinetti a Miss Italia 2018

, bellissima e apprezzatissima 26enne nata e cresciuta a Catania, è pronta ad allargare gli orizzonti del proprio successo. Dopo la sua esperienza comesu, Diletta avrebbe deciso di mettersi alla prova conAlla bionda giornalista siciliana è arrivata, inizialmente, la conduzione de Il contadino cerca moglie ed ora quella di. Ma la nuova stagione televisiva deve ancora cominciare ed il futuro di Diletta Leotta potrebbe riservare molte. Il suo nome potrebbe già apparire nella lista delle prossime eventualidel. Un vero e proprio trampolino di lancio per Diletta è stata la sua partecipazione come ospite di Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Nel frattempo Diletta racconta ai giornali della sua nuova avventura a, un nuovo programma che la rivedrà protagonista delLa nuova edizione disi dividerà inche verranno trasmesse sul canale. La conduzione vedrà impegnata Diletta insieme a. Le novità di questa nuova edizione sono numerose: il concorso si svolgerà neglidi, invece che nella “storica” Jesolo dove si svolgeranno solo le prefinali nazionali. Le 200 candidate saranno provinate dal 3 all’8 settembre. Dopo la prima selezione, le giovani saranno gradualmente ridotte fino a rimanere in 30. A quel punto si contenderanno in prima serata il titolo di nuova. Altra novità sarà la presenza di, studentessa 18enne di Tarquinia, la quale gareggerà nonostante unaDall’impegno con il nuovo canale sportivoalla conduzione del reality show, passando perDiletta Leotta pare non farsi mancare proprio nulla, anzi, è pronta alla sua inarrestabile scalata verso il. Nonostante sia sicuramente emozionante l’idea di cominciare a lavorare per questa nuova stagione 2018, ora è tempo die Diletta si mostra senza un filo di trucco insu, sempre accompagnata dal suo cagnolino Brando. Al suo arrivo al Theresia Resort Sea and Spa sull’isola di Vulcano, la Leotta ha voluto omaggiare la “sua”con una fotografia che la ritrae seduta al tavolo con un piatto ironico dalla scritta: ““.