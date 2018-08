Salvini vuole reintrodurre il servizio militare





Reintrodurre il servizio militare e civile per ricordare ai nostri ragazzi che, oltre ai diritti, esistono anche i doveri.



Siete d’accordo? https://t.co/3yygDruHUd



— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 12 agosto 2018

La reazioni non mancano

La proposta cara alla Lega

L’ultima proposta lanciata dal ministro degli Interni Matteo Salvini riguarda l’introduzione della. Il vicepremier già in passato ha dichiarato che vorrebbe reintrodurre la naja , abolita dal governo Berlusconi nel. Una proposta su cui discute l’opinione pubblica, ma che trova poche sponde negli ambienti politici.Durante un comizio in Puglia, a, Salvini ha lanciato l’ultima. Stavolta ad essere presi di mira sono i giovani, accusati di essere, per i quali il ministro prospetta un ritorno al. “Facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare, il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze“, ha dichiarato Salvini. Il quale ha poi lanciato un sondaggio con un tweet in cui chiede ai suoi follower cosa ne pensano.Mentre sui social si scatena latra favorevoli e contrari, laaccoglie in maniera fredda la proposta. Il, alleato di governo del leader leghista, avrebbe sventolato il contratto di governo in cui manca la discussione su questo tema. Come riporta Tgcom24, inoltre, ilavrebbe definito la reintroduzione della leva come “. I nostri militari sono e debbono essere professionisti e su questo aspetto è d’accordo anche Salvini“, avrebbe dichiarato una fonte riportando il pensiero del. Contrarie le opposizioni, ma anche Berlusconi e Fratelli d’Italia.Nel corso degli anni non sono mancati idella Lega di riportare in auge il servizio militare obbligatorio. Nel maggio 2017 l’ex senatoreaveva presentato un disegno di legge per reintrodurre la naja per, per uomini e donne dai 18 ai 28 anni. Gli interessati potrebbero scegliere tra leva militare e servizio civili, che sarebbero svolti nella regione di appartenenza.