Terremoto a Campobasso: scossa di magnitudo 4.7

Tanta paura ma pochi danni

Unaè stata avvertita questa notte in provincia di, seguita da un’altra meno intensa poco dopo. La prima scossa è stata di, e ha avuto come epicentro. Nessun danno ma tantaper i residenti, dato che la scossa è stata avvertita da buona parte delÈ stata tanta la paura, ma fortunatamente il terremoto non ha causato altro che. La scossa, iniziata alle, ha avuto come epicentro una zona 6 km a sud di Montecilfone, provincia di Campobasso, con profondità di 19 km, come segnala l’ INGV . La magnitudo è stata di 4.7, ed è poi seguita unadi magnitudo 2.3 alle 00.03, 5 km a sud di, un altro paese molto vicino a Montecilfone. La popolazione si è riversata in strada e non è mancato chi ha preferito dormire in macchina.segnalano che hanno ricevuto telefonate daiper avere, non per segnalare problemi causati dal terremoto. I danni sarebbero quantificabili in qualche finestra rotta e qualche cornicione caduto, il sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta, ha riportato di unche ha coinvolto parte del paese. Ad aver lasciato il segno è stata la paura, dato che queste due scosse sono state avvertite molto chiaramente.Il sindaco di Palata, Michele Berchicci, ha dichiarato: “È la quarta scossa che sentiamo dal, ma forte così non c’era mai stata. Non avevo mai visto a Palata gente scappare di casa e piangere dal terrore, mai. Per fortuna è durata poco e mi sembra che non ci sono danni, ma la gente, molta gente, questa notte dormirà in auto“. Proprio il ricordo del tragico terremoto di 16 anni fa, con magnitudo tra l’ottavo e il nono grado della scala Mercalli, è ancora vivo nella mente degli abitanti.