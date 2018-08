Terremoto in Molise: scossa di magnitudo 5.2

immagine di repertorio immagine di repertorio

Scossa avvertita anche in Campania

La notizia è stata appena battuta dalle agenzie stampa locali. Una nuova forteè stata registrata in questi ultimi minuti innelle stesse zone colpite da una scossa di magnitudo 4.7 appena 2 giorni fa La terra trema ancora e questo sciame di lunghe e forti scosse che stanno scuotendo il Centro Italia sembrano essere molto preoccupanti. L’era stata registrata dai sismografi appenae anche stasera la zona interessata dal sisma è la medesima. Secondo quanto viene diramato in questi momenti una forte scossa diè stata avvertita in Molise intorno alle 20.19. Una scossa molto forte come si evince dai dati, con un epicentro registrato a 4km da, sempre in provincia di Campobasso.Secondo le prime testimonianze la medesima scossa sarebbe stata avvertita anche inma diverse segnalazioni arrivano anche. Cresce la paura nelle zone interessate che hanno dovuto fare i conti con due scosse molto vicine – a circa 2 giorni di distanza l’una dall’altra – e molto forti. Non risulta che al momento siano stati registrati danni a persone o cose ma rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Giungono intanto anche le parole del, Donato Toma: “I molisani devono recuperare la tranquillità il prima possibile, perchè nonostante lo spavento legittimo e la paura per ora non si registrano che lievi danni e crepe e nessun ferito. La Protezione civile regionale sta coordinando tutto, è all’opera su tutto il territorio e pronta ad intervenire e a dare ogni conforto eventuale“.