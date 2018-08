Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono sposati

Nino Frassica e la compagna Barbara Exignotis convolati a nozze – Le fotografie diffuse in esclusiva dal settimanale Di Più Nino Frassica e la compagna Barbara Exignotis convolati a nozze – Le fotografie diffuse in esclusiva dal settimanale Di Più

Niente abito bianco: il nero è il vero protagonista

Chi l’ha detto che esiste un limite di età per sposarsi? Quando l’amore chiama, in qualsiasi momento arrivi, bisogna rispondere. Lui infatti ha 67 anni e di nome fa, lei ne ha 43 e si chiama. Agli inizi di agosto avevano annunciato che si sarebbero presto sposati e, detto fatto! Ilè servito.“Non abbiamo ancora deciso la data ma c, e sono contentissimo” aveva detto Nino Frassica a Tv, Sorrisi e Canzoni agli inizi di Agosto ma, alla luce di quanto accaduto, forse in quella nebulosa incertezza c’era qualche bugia. Frassica e Exignotis infatti, sono già convolati a nozze A rivelarlo a tutti è stato il settimanale Di Più che ha avuto in esclusiva gli scatti del matrimonio. Nessun ripensamento per l’attore siciliano che alle spalle aveva già un matrimonio.Uninformale avvenuto, come promesso, tra pochi intimi in municipio. A colpire sicuramente sono state le mise dei due sposini: per la Exignotis non c’è stato alcun abito bianco ma un, una scelta insolita condivisa anche dallo sposo. Come dicevamo, poco più di 20 gli anni di differenza tra i due che vantano alle spalle una storia d’amore lunga già 10 anni e che ha trovato ora, in, il suo coronamento. Avvistati in prima fila, nelle vesti di testimoni dello sposo, due volti noti al pubblico:da una parte edall’altra, entrambi attori nella fiction in cui recita anche Frassica, Don Matteo. Per il grande giorno invece la compagna, ora moglie, Barbara ha deciso di avere al fianco, in qualità di suala figlia Valentina, nata da una relazione precedente.