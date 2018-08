Litiga col marito ed escogita di uccidere i figli

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Semi di oleandro per avvelenare la minestra

Una vera tragedia quella avrebbe potuto consumarsi indove una donna dello Sri Lanka, a seguito di una violenta, ha provato a togliersi la vita attentando a quella dei suoiUn dramma senza fine che potrebbe essere stato sventato dalla prontezza di riflessi dellaLa notizia viene battuta dalle agenzie stampa siciliane, dadove una donna, una mamma, ha provato ad avvelenare i suoi due figli e sé stessa dopo una brutta discussione col marito. La lite accesa con il consorte avrebbe fatto disperare la moglie tanto da portarla all’insano gesto. Lasciata sola con i due figli e la suocera, la donna in preda alla follia ha progettato, senza riuscire nell’intento, aVoleva farla finita e voleva portare via con sé per sempre anche i suoi. Un pensiero orribile originato dalla disperazione per quella violentaavuta col marito. Quelle dosi massicce di semi di oleandro che la donna ha mescolato nellaavrebbero dovuto, una volta servite in tavola, uccidere prima i suoi due figli e sarebbe bastata anche per uccidere sé stessa. Messasi a tavola, la donna ha iniziato a imboccare, dandogli da mangiare la minestrina avvelenata. L’altro figlio, più grande, non è invece giunto a tavola scampando inconsapevolmente al pericolo. Ad accorgersi di cosa stesse accadendo è stata la nonna, messa in allarme dalladel nipotino. Accortasi del misfatto, ha immediatamente avvertito la polizia e l’ambulanza. Il bambino desta ora ricoverato inma sembrerebbe fuori pericolo, migliore la condizione di salute della mamma, anche lei ricoverata.A salvare il figlio, fortunatamente, la corretta diagnosi della nonna che ha prontamente avvertito l’ospedale dell’accaduto. Dopo una velocissima ricerca dell’– che se ingerito in dosi massicce può essere mortale – e un ancor più spedito passamano, i medici sono riusciti a salvare il piccolo.