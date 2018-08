Alessia Fabiani: “I figli vogliono la mamma vera”

La Fabiani in ottima forma

si concede un po’ di relax con la sua vacanza in, senza però mettere in pausa il ruolo di. Attenta e premurosa, infatti, non perde mai di vista i suoi due figli Kim e Keira , gemelli di. Mentre cammina sulla spiaggia sfoggiando una, si descrive come mamma. Ed è proprio in questa occasione che le scappa unanei confronti delle sue colleghe troppo impegnate nella carriera e poco attente ai bisogni dei figli.si gode la sua vacanza incon i suoi due splendidi. È felice di potersi dedicare ai suoi gemelli, avuti dalla relazione con Francesco Cherubini . Con fare deciso e protettivo ha dichiarato a Tgcom24: “Non voglio baby sitter. A loro penso io ancora per un po’ di anni. Mi sento di crescerli e proteggerli”. Il ruolo dile calza a pennello e anzi, lo predilige tra tanti altri. Ha infatti affermato: “Dopo tante esperienze in tv, ora ho trovato la mia strada e anche se le proposte non mancano, al momento voglio solo essere una madre presente per i miei figli che reclamano lae non quella vista sul piccolo schermo”. Molti hanno considerato quest’ultima dichiarazione unanei confronti di alcune sue colleghe che, troppo impegnate nella carriera, si perdono l’immensa gioia di godersi la famiglia.Oltre alla sua apprensione come mamma, ad uno sguardo attento non è certo passata inosservata ladella Fabiani. Al’attrice esibisce un fisico da urlo, allenato e invidiabile. Il suo segreto è una, tantae un. Così ha infatti dichiarato: “Merito di una buona alimentazione senza troppe privazioni, della palestra che aiuta a restare tonici e del dna di mamma Patricia”. Sulle spiagge abruzzesi ne sfoggia i frutti, sebbene le sue attenzioni siano tutte rivolte ai suoi figli e al desiderio di essere una mamma presente per loro.