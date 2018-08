Le vittime

La storia di Chiara

Laha colpito tutti. Da ieri sera in provincia disi contano i, arrivati a 10. Anche gli ultimi 3 dispersi stanno bene, erano ormai lontani dalla zona in cui la furia della piena ha travolto tutti, grandi e piccoli, senza lasciare scampo. Tra le vittime anche uno dei soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse l’albergo a Rigopiano,, aveva 32 anni.Sono 10 le vittime di quelle gole che la piena del torrente ha reso una trappola mortale. Tra loro, 3 venivano dalla Campania: sono Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo, e un’altra donna, mentre la figlia di quest’ultima è rimasta ferita. Erano in vacanza in Calabria, una gita di famiglia, ma solo le loro due figlie sono sopravvissute. Non si sanno ancora i nomi di tutte le vittime ma si sa che venivano da molte regioni diverse: Puglia, Lombardia, Campania, Lazio e Calabria. Ilha spiegato a SkyTg24: “Abbiamo complessivamente 44 persone coinvolte, 23 sono state salvate per opera dei vigili del fuoco in particolare, e devo ringraziarli fino in fondo, senza riportare ferite significative, 11 sono feriti e quindi ricoverati e 10 ci hanno lasciato“. E ancora: “Isono stati trovati in altro luogo e quindi abbiamo sciolto anche questo dubbio“. Il vicepresidente del Soccorso alpino della Calabria ha spiegato: “Nella notte abbiamo recuperato quattro corpi nella parte finale delle gole., uno dei corpi lo abbiamo ritrovato a 8 km dal ponte del Diavolo”.La foto di, anestesista e dirigente medico del servizio di Elisoccorso della Regione Calabria, insieme alla mano della piccola Chiara sta facendo il giro del web. Chiara ha 8 anni e ieri si trovava nell’inferno del torrente Raganello. “. E tremava. E facevano fatica a trattenerla i due operatori del Soccorso Alpino, perché la piena rischiava di portarla via“, ha raccontato Gagliardi a Repubblica. Chiara ora lotta in ospedale.