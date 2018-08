Elisabetta Gregoraci: ormai è amore con Francesco Bettuzzi

L’imprenditore che le ha rubato il cuore

Estate d’amore per: l’ex signora Briatore si gode leinsieme al. La 38enne è impegnata sentimentalmente con, imprenditore 42enne di Parma. I due si frequentano dallo scorso gennaio, ma solo recentemente sono usciti allo scoperto.A 8 mesi dalla separazione da Flavio Briatore , Gregoraci esce definitivamente allo scoperto con la sua relazione. La showgirl e l’imprenditore si sono concessi unanewyorkese, immortalata dai fotografi di Chi. L’occhio attento di Alfonso Signorini è arrivato oltreoceano, dove i piccioncini sono stati visti passeggiare insieme, e non potevano sembrare più affiatati. Elisabetta Gregoraci si gode il meritato relax dopo essere tornata vittoriosa da Battiti Live, che ha condotto con successo: le polemiche sono arrivate solo in merito ad alcuniconsiderati un po’ troppo osé. La conduttrice calabrese, dopo aver concluso l’impegno lavorativo, è volata ininsieme al figlio. Le vacanze sono continuate con un tour degli States, da Las Vegas a New York.Oltre al successo lavorativo, Gregoraci mette a segno anche conquiste sentimentali. Lei e Francesco Bettuzzi si sono conosciuti per questioni professionali, essendo Elisabetta ladeidell’azienda dell’imprenditore. I primi avvistamenti dei due risalgono allo scorso inverno, quando sono stati beccati a Roma . Ad aprile la storia sembrava molto più solida, dato che i due sono stati paparazzati durante un r omantico week end a Parigi , città dell’amour per antonomasia. La showgirl è stata legata 11 anni all’imprenditore Flavio Briatore, il quale invece sembra si sia riavvicinato a, dalla quale ha avuto la figlia. La modella con Briatore e la figlia hanno pubblicato un selfie in cui sono finalmente riuniti, dopo il riconoscimento dell’imprenditore della figlia. Per il momento comunque il proprietario del Billionaire sembra non aver intrapreso nessuna nuova storia.