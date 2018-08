I personaggi italiani famosi che hanno perso un figlio

Vip internazionali che hanno perso un figlio

Chi perde un figlio non lo supera mai. Alcuni che provano questa esperienza devastante, decidono di cambiare radicalmente la loro vita ed altri forse non sanno più come mandarla aventi.Nel mondo dello Showbiz, forse risulta ancora più difficile gestire la propria immagine pubblica che deve fare i conti con un dolore così totalizzante.Una storia che certamente ricordiamo tutti è quella della morte del piccolo Conor figlio di Lory Del Santo e Eric Clapton . Era esattamente il era ile il piccolo alla tenera età di 5anni, cadde accidentalmente dalla finestra di un palazzo a New York al 53 esimo piano. La tragedia fu tale che la coppia di genitori non è riuscita a sopravvivere a tale lacerante dolore e decide di separarsi.Leggi ancheUn’altra storia rimasta agli onori della cronaca è quella dell’attrice Dalida Di Lazzaro che perde il suo unico figlio, allorain un tragico incidente stradale. Era ile allora la bellissima attrice aveva solo 38 anni. I due erano molto legati e per questo incredibile dolore l’attrice decise di allontanarsi un pò dalla scene.Una delle storie più strazianti è stata quella della perdita subita dal cantautore romano Niccolò Fabi che perse la sua figlioletta di appena 22 mesi . Era ile la piccola, morì repentinamente a causa di una forma aggressiva di meningite che la portò via in pochissimo tempo. Il cantautore romano ha ammesso di essere riuscito ad andare avanti, grazie all’impegno dedicato all’associazione dedicata alla sua memoria, alla piccola Lulù.Ancora più recente è la storia incredibile cantata alla showgirl. Mentre la sua figlioletta, l’ultima nata Indila Carolina Sky di solo 10 mesi era in vacanza con il papà, è stata colpita dalla morte in culla. Era ile un batterio ne ha provocato il soffocamento. Una tragedia inimmaginabile che ha segnato la Galanti e la sua famiglia per sempre.Nel panorama della star internazionali,, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni di film spaghetti western, insieme all’inseparabile Bud Spencer e attualmente seguito con il suo Don Matteo, ha subito una perdita enorme. Era il 1990 e suo figlio Ross alla sola età di 16 anni, ebbe un terribile incidente in macchina in cui morì anche il suo amico. In fatto accadde ila Stockbridge nel. Il padre, devastato dal dolore, si ritirò per un pò di tempo dalle scene.Altri personaggi che hanno perso un figlio in circostanze tragiche sono Sylvester Stallone , il cui figlioalloraviene trovato morto nel suo appartamento a. Era ile pare che la morte vada addebitata ad un eccesso di droghe, ipotesi poi smentita dall’autopsia.Un duro colpo per la cantante Tina Turner che dovettero affrontare il suicidio di suo figlio Craig Turner , che ilsi sparò un colpo in testa e la fece finita per sempre.Storie incredibili che ci fanno riflettere su come sia davvero innaturale veder morire un figlio, rimanere inerme e non poter proteggere l’essere più importante, quello che abbiamo messo al mondo con tanto amore e dedizione.