Beccato!

Flavio Briatore Flavio Briatore

Intanto a New York…

Elisabetta e il suo nuovo compagno a New York Elisabetta e il suo nuovo compagno a New York

Sono trascorsiormai, da quandoedhanno annunciato il loro divorzio . Le strade si sono separate lentamente, e mentre lei pare fare sul serio con il suo nuovo compagno, anche lui si guarda intorno.A lanciare lo scoop è la rivista, che avrebbe sorpreso il noto imprenditore in compagnia di una misteriosa ragazza. Ad ogni modo il settimanale non si sbilancia e non esclude che potrebbe trattarsi solo di unMa non è detto che il flirt non si trasformi presto in una cosa seria…Flavio Briatore si gode il piccolo(quest’anno da solo, senza Elisabetta). Padre e figlio sono in vacanza nella tanto amata. Qui il genitore imprenditore divide le sue giornate tra doveri paterni, relax vacanziero, movida e naturalmente affari.Come è noto uno dei suoi locali più gettonati e frequentati dai vip si trova proprio a. Stiamo parlando del celbre. Ogni serata è un successo qui e sicuramente quest’anno è stato scritto un pezzo di storia con l’ospitata del rapperche ha cantato con Nathan Falco, il quale ha potuto finalmente conoscere il suo idolo. Proprio qui, una sera dopo l’altra, Flavio Briatore è stato notato in compagnia della stessa donna, di cui al momento. Secondo alcune voci la fortunata avrebbe, ma per ora di lei non si sa nulla di più. Nuova fiamma? Chi può dirlo.Nel frattempo l’ex Elisabetta è uscita allo scoperto diversi mesi fa, quando facendosi sorprendere durante un incontro segreto con il suodimostrando di aver definitivamente archiviato il “capitolo Falvio”.Quest’estate si stanno godendo le vacanze , dove sono stati sorpresi mano nella mano nel corso di passeggiate romantiche in giro per Manhattan. Chi è lui? Francesco Bettuzzi magnate di un’azienda di cosmetici, alla quale la bella calabra presta il volto in qualità di sponsor.