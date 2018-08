Francesca Sofia e Valentino insieme per i fan





















Lo scatto su Instagram da 45mila like

Finalmente, dopo tanta richiesta, l’agognata foto è spuntata sui social andando a confortare l’animo di chi, dopo aver per bene concertato nei commenti, non chiedeva altro che vederli ritratti insieme.e la bellaapprodato suin coppia!Tanti glielo hanno esplicitamente chiesto più di una volta sotto le sue fotografie ma lei si era sempre sottratta alle richieste. Nessuna foto, mai un accenno:, così si chiama la modella di 24 anni che ha stregato il cuore del re della. Il pilota motociclistico, tra i migliori e più titolati al mondo, sembra non aver resistito al fascino della mora che vien da Arese, la modella che per qualche tempo ha avuto modo di essere la suaChe si sia trattato di un colpo di fulmine o di una lenta infatuazione, non ci è dato sapere così come non vengono a galla i dettagli sullo loro relazione. Dopo mesi e mesi di frequentazione, i fan sono riusciti a strappargli infatti solamente unoAbbracciati e felici: così appaiono nella fotografia Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, ormai coppietta ufficiale. Galeotto fu il circuito dii due, incontratisi nel 2016, sono usciti alla scoperto e in maniera del tutto ufficiale solamente ora. Lei, aitante 24enne modella e studentessa di Giurisprudenza, lui quasi pilota. Una coppia che, anche solo sulla carta, può dirsi vincente. L’unico problema per i due sembra essere però la privacy, spesso e volentieri messa a repentaglio dai gossip. “In molti mi chiedono di, mi domandano quando ci sposeremo.– è tuonata non molto tempo fa la giovane modella – Ora come ora è davvero impossibile. E poi quanto veleno: mi dicono che quella sua ex è più bella di me, che io stoSe sta insieme a me ci sarà una ragione, o no?“.