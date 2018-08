Il fantasma del Castello di Duino: la Dama Bianca

La strana roccia che si affaccia sul mare

La storia del maniero

L’Italia è disseminata in tutto il suo territorio di ricchi di tradizioni , spesso famosi per le leggende che li ammantano. Uno di questi si trova in, un meraviglioso maniero che attirae appassionati di storia, architettura e per il paesaggio mozzafiato che lo circonda. Si tratta del, a Duino-Aurisina, provincia di Trieste. Il Castello è noto non solo come meta culturale di rilievo, ma anche per la misteriosache si dice abiti questa fastosa dimora.Ladella Dama Bianca ricorre in moltissime leggende legate alla, specialmente germanica. Questo personaggio sarebbe associata aprematuramente in circostanze, e spesso a causa di un. Le Dame Bianche compaiono in molte storie legate ai castelli . Generalmente l’apparizione di queste anime irrequiete è associata alla morte di qualche nobile appartenente al casato che occupa il maniero.Nel caso del Castello di Duino, ilche si aggira di notte con unsarebbe la moglie di uno dei signori di quelle terre. Il, particolarmente dedico all’alcol e sanguinario, sarebbe stato sposato a questa giovane donna bellissima. La quale era estremamenteal suo signore, nonostante lui fosse spesso via per le campagne militari. Neanche l’aver dato all’uomo un figlio maschio ha placato la sua gelosia. Nel villaggio, infatti, le voci che volevano giovani nobili spasimare per diventare amanti della signora continuavano incessanti.La storia vuole che un giorno il nobile, tornato particolarmente ubriaco, abbia infine ceduto alla. L’uomo avrebbe trascinato la moglie verso lae l’avrebbe lanciata giù verso il mare. Qualche spirito notturno avrebbe avuto pietà della sfortunata giovane e l’avrebbe trasformata nellache ora spunta alla base della scogliera. I racconti dicono che alcune notti quella stessa roccia si ritrasformi nella Dama Bianca, che vagherebbe nel Castello alla ricerca dellaAccertata è invece la storia del Castello e dei suoi proprietari, i(i tedeschi). La costruzione sulle preesistenti rovine romane è iniziata nel, ordinata dall’ora estinto Casato dei Walsee. Dopo vari passaggi nelle mani della nobiltà austriaca, nelil maniero passa alla famiglia Thurn und Taxis che ancora oggi lo gestisce. Nel bellissimo Castello sono stati ospitati personaggi importanti nel corso del tempo: la principessa Sissi con l’Arciduca Francesco Ferdinando d’Austria, Johann Strauss, Franz Liszt Gabriele d’Annunzio, Paul Valery e Rainer Maria Rilke.