Ildi uomo di 37 anni questa mattina, 23 agosto, ha mandato in tilt il traffico sulla, nel comune diFortunatamente il dramma si è concluso con un happy ending: il 37enne, infatti, è rimasto appeso a lungo al cornicione all’imbocco della galleria ed è così stato tratto in salvo daiL’uomo, originario di Lenola, in provincia di, avrebbe tentato il suicidio a causa di una forte. Verso le 11 del mattino i vigili del fuoco hanno ricevuto moltissime segnalazioni. Gli automobilisti che si trovavano all’entrata del tunnel che porta a Sperlonga, nel tratto di strada poco dopo le, hanno avvertito le forze dell’ordine spaventati da ciò che poteva accadere. Così sono giunti sul posto il corpo dei vigili del fuoco, gli agenti del commissariato die i, che grazie ad un’azione congiunta sono riusciti a mettere in salvo l’uomo. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per circa, il tempo che è servito per compiere l’operazione di salvataggio senza intoppi. Il 37enne di Lenola è stato trasportato all’ospedale “” di, è in stato di shock ma sta bene.Dalle tragedie immani che attraversano l’Italia, come quella di Genova del 14 agosto scorso , a quelle un po’ meno colossali, ma non per questo meno importanti, i vigili del fuoco sono. Per le persone che tentano di suicidarsi, come in questo caso o in quello dell’ operaio licenziato a Livorno lo scorso anno, loro ci sono sempre.Nonostante fronteggino di continuo situazioni di crisi ad altissimo rischio, mettendo in pericolo la loro stessa vita, percepiscono lo stipendio più basso tra tutti i corpi di polizia Tra le forze dell’ordine sonoed è per loro che ogni giorno affrontano i pericoli del mestiere. Forse bisognerebbe ricordarsene un po’ più spesso.