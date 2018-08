L’incidente gli ha tolto la possibilità di camminare, ma non la passione per lo sport

Iwan insieme alla sua squadra di basket. Foto: Facebook/Iwan Piccioni Iwan insieme alla sua squadra di basket. Foto: Facebook/Iwan Piccioni

Oggi il brevetto, ma Iwan sogna già il volo acrobatico

Iwan ha realizzato il suo sogno di volare. È il primo paraplegico in Abruzzo, e il terzo in Italia, ad aver conseguito il brevetto civile per aliante. Foto: Facebook/Iwan Piccioni Iwan ha realizzato il suo sogno di volare. È il primo paraplegico in Abruzzo, e il terzo in Italia, ad aver conseguito il brevetto civile per aliante. Foto: Facebook/Iwan Piccioni

“In aria sono libero. A terra continuo la mia guerra alle barriere architettoniche”

è uno che non si arrende. Dopo essere rimasto paralizzato a causa di unavvenuto dieci anni fa, il 44enne abruzzese si è rimboccato le maniche e ha fatto di tutto per non rinunciare alla sua più grande passione: lo. E qualche giorno fa ha festeggiato, insieme agli amici e a chi lo segue su Facebook, l’aver conseguito il. Iwan è, e il terzo in Italia, ad avere questo brevetto.Dieci anni fa Iwana causa di un’auto che gli tagliò la strada mentre scendeva da una discesa. Uscito da unlungo due mesi, scoprì di essere. Per lui, appassionato di sport estremi, significava mettere la parola fine alla sua più grande passione. Fino a quando, un’amica fisioterapista non l’ha convinto apartecipando ai campionati di nuoto di Napoli, in cui si classificò terzo. Da quel momento Iwan non si è fermato un attimo:e, proprio qualche giorno fa, ha realizzato il suo conseguendo il, il brevetto di volo per aliante dell’aviazione civile.“In volo mi dimentico della carrozzina e. Perché volare ci rende tutti uguali e io ritrovo una nuova libertà!“: ha detto il 44enne in un’intervista al quotidiano Il Centro. Per raggiungere il suo obiettivo, Iwan si è sottoposto a un anno di addestramento e ha superato le tre prove intermedie necessarie al conseguimento del brevetto. Ma non finisce qui, dichiara Iwan, che sta già pensando a un: i campionati mondiali diIwan ha le idee molto chiare per raggiungere il suo nuovo obiettivo, i campionati mondiali di volo acrobatico: continuare a studiare, conseguire un nuovo brevetto e partecipare alle gare nazionali di qualificazione. Ma come per molti disabili, la vera difficoltà è la vita quotidiana . Come lui stesso racconta in un’intervista a TGCom24: “Certo, ci vogliono conoscenza, esperienza e coraggio, ma in cielo non è la guerra continua che combatto ogni giorno a terra per le barriere architettoniche che incontro sulla mia strada. È incomprensibile come ancora oggi, per esempio, si costruiscanoper noi. Come è possibile, poi, nel 2018, che in spiaggia la passerella arrivi a 20 metri dalla riva e io non possa toccare il mare?“. Lasi collega alla lotta dei disabili italiani, rappresentati dall’, che dal 2015 porta avanti una campagna di sensibilizzazione per un’Italia senza