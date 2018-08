Inizio settimana: sole, sole e sole

Stop all’afa!

Da giovedì peggioramenti in vista

Meteo settimana – peggioramenti da giovedì Meteo settimana – peggioramenti da giovedì

Come tutti ci siamo resi conto dal clima dell’ ultimo periodo , quest’estate iniziata non troppo presto non vuole giungere al termine. Infatti anche lo scorso weekend, attraverso ilche ha subito, non ha fatto altro che illudere gli amanti delle basse temperature: la bella stagione hae, a dimostrazione, vi sono i prossimi giorni! Con la nuova settimana, situata tra agosto e settembre,ma senza esagerare.I primi giorni dell’ultima settimana di agosto ci danno la netta dimostrazione dell’, a seguito del fermo dimostrato nel weekend. L’sarà, infatti, l’unica protagonista di queste ore mentre il sole splenderà da Nord a Sud. Il tutto condito da un ritorno anche delle elevate, ma non esagerate,. Come spesso succede, anche in un clima quasi totalmente soleggiato sono presenti. Una di queste si presenterà sulla scena meridionale proprio il lunedì mattina dove alcunisi verificheranno al confine tra Molise e Puglia e tra Calabria e Sicilia. Non c’è, però, da preoccuparsi in quanto andranno scemando con l’avvio del pomeriggio. Stessa situazione si verificherà mercoledì in Valle D’Aosta, mentre il resto delle regioni potrà gustarsi pienamente il sole.Grazie all’alta pressione che si ripresenterà sulla Penisola nella settimana a cavallo tra agosto e settembre, anche le temperature si riprenderanno totalmente. Il caldo che in molti pensavano (e alcuni speravano) ci stesse salutando, ha optato per una proroga. Certamente la situazione nel complesso sarà nettamenterispetto alle scorse settimane, ma in ogni caso si verificherannotendenzialmente in media con il periodo. A rendere più gradevole questo contesto sarà sicuramente la scomparsa (definitiva?) dell’La sosta dal bel tempo inizierà da giovedì, in cui già si verificheranno i primisulle zone alpine orientali. Ma sarà da venerdì che l’intero frangente soleggiato delle ore precedenti crollerà in unoche s’allargherà in buona parte Stivale. Dal primo settembre ipotrebbero invadere l’intero nord Italia, per poi perdurare ed ampliarsi a diverse regioni centrali, in maggior modo su Abruzzo e Lazio. Il Sud riesce, per il momento, a restarne fuori e a viversi quelli che potrebbero rivelarsi gli ultimi sprazzi d’estate. Anche perché si vocifera già di un