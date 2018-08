Scompare nel nulla: Manuela Bailo uccisa dall’amante

Manuela Bailo: Pasini confessa l’omicidio

Fabrizio Pasini, a sinistra, l’omicida di Manuela Bailo, a destra Fabrizio Pasini, a sinistra, l’omicida di Manuela Bailo, a destra

Probabilmente è morta sgozzata

Ci sono novità circa l’, la 35enne diuccisae collega. Dopo aver confessato l’omicidio, l’uomo avrebbe dichiarato di averla uccisa accidentalmente, dopo averla spinta giù per le scale in un momento di rabbia. Secondo quanto dichiarato dal Procuratore capo di Brescia però, la Bailo sarebbe stata Tutto ebbe inizio lo scorso 6 agosto quando i familiari della giovane 35enne decisero di diramare l’allarme. Di, da giorni ormai, non si aveva traccia. Un allontanamento anomalo, in provvisto e per nulla nelle corde della giovane donna. Poche idee su dove si potesse trovare e qualche bugia da cui partire con le indagini: degli sms falsi inviati dalla donna prima di sparire nel nulla, messaggi messi subito in dubbio da chi la conosceva bene. Gli occhi si posarono fin da subito su due figure:nonostante la separazione e l’amante, anche lui un 35enne . “Io sono tranquillo – aveva dichiarato l’uomo qualche giorno dopo la scomparsa della donna –“. Parole giunte però poco prima della fatale confessione circa l’omicidio della giovane . Rimane però ancora da chiarire come sia stata uccisa la Bailo: si fa strada l’ipotesi che sia mortaTornato dalla Sardegna si è recato daiper portarli sul luogo del delitto, per mostrare loro dove aveva ucciso e lasciato il. Un delitto agghiacciante così come in modo altrettanto orribile ha dimenticato il fatto. Fabrizio Pasini infatti, dopo aver ucciso la Bailo e nascosto il suo corpo, non si è fatto problemi a partire per leinsieme alla sua famiglia composta da moglie e bimbi. Secondo quanto rilasciato dall’uomo, in un momento di rabbia avrebbe spinto giù dalle scale la donna che, cadendo rovinosamente, sarebbe morta. Una versione quasi subito smentita dall’autopsia.interna probabilmente la causa della morte della donna. “” ha ribadito l’uomo dal carcere, parlando di un litigio scatenatosi da una futile scoperta. A generare la lite infatti, stando alle parole di Pasini, sarebbe stato un tatuaggio fatto dalla Bailo da sola quando avrebbe in realtà promesso di farlo insieme a lui.I dubbi però già sollevati dagli esami autoptici circa la causa della morte della Bailo sono stati confermati dalle odierne parole di Tommaso Buonanno, Pdi Brescia: “La morte di Manuela – ha spiegato l’uomo – È avvenuta attraversoLa ferita alla testa non è stata determinante per la morte“. Dunque Manuela non sarebbe morta per colpa della caduta ma l’uomo l’avrebbe sgozzata probabilmente con un coltello.