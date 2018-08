Jasmine Carrisi ha deciso: "non seguirò le orme di Al Bano e Loredana"

Al Bano e Loredana Lecciso agli inizi della relazione Al Bano e Loredana Lecciso agli inizi della relazione

La bellezza, il talento e la scelta di non seguire i genitori

Cristel e Jasmine a Domenica live Cristel e Jasmine a Domenica live

Il rapporto con i fratelli

, la figlia di, è cresciuta e ormai anche lei è diventata nota al popolo del gossip. Lo stesso Al Bano l’aveva presentata qualche mese fa. Nata nel 2009 dalla relazione del cantante di Cellino San Marco e la Lecciso, da poco ufficialmente separati , la ragazza ormai 17enne ha lesu quello che sarà il suo destino.Jasmineintelligente, bella e anche talentuosa a livello canoro: è la D’Urso che lo ha fatto scoprire al pubblico durante una puntata di Domenica Live.Ma la ragazza, su questo pare avere le idee molto chiare:ma di Fulvio, il nonno paterno che svolgeva la professione di ex pediatra.“Mi piacerebbe fare, in un altro modo, quello che ha fatto lui, cioè. Lo spettacolo, ora, per me non è una priorità, anche se amo molto cantare” ha ammesso. E su questo punto pare molto determinata: “Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università.“. Ma ben cosciente della sua giovane età non esclude che nella vita tutto possa cambiare: “se un giorno dovessi seguire le orme di mio padre, ne sarei felice.Diventare un volto della tv deve essere un’esperienza molto complicata da gestire”.Jasmine è cresciuta in Puglia con tutto il clan Carrisi: suo fratello Al Bano Jr, e ai suoi fratellastri, Brigitta Cazzato, nata dal primo matrimonio della madre, e Yari, Romina jr e Cristel nati dal primo matrimonio del padre. Sopratutto con quest’ultima ha un, è Cristel infatti a raccontare: “e le cambiavo il pannolino mentre oggi lei ha 17 anni e andiamo in palestra insieme e parliamo di diete”