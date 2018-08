Nave Diciotti, fermati 4 scafisti che erano sulla nave

I quattro scafisti

La prima volta a terra

Il caso della Diciotti continua a tenere banco. Nella notte tra sabato e domenica, tutte le persone a bordo sono state fatte sbarcare , e questa notte invece si è scoperta la presenza di quattro presuntia bordo. La polizia, nella serata di ieri, stava eseguendo quattro fermi nei confronti di tre cittadini egiziani e di uno del Bangladesh.Quattro persone a bordo della Diciotti sono ritenuti i quattro scafisti che hanno prima condotto l’imbarcazione con a bordo gli immigrati in mare, fino a quando sono stati soccorsi dalla Diciotti e infine sbarcati in Sicilia. I quattro sono accusati di, fIeri 137 persone hanno trascorso il primo giorno a terra, in Italia, in attesa di essere trasferiti nei Paesi che hanno accettato la quota di migranti. L’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, ieri ha affermato di stare lavorando “con i rappresentanti delle istituzioni Italiane per decidere insieme in quali centri della Curia trasferirli“. Poi ci saranno quelli da trasferire in Albania e in Irlanda. La decisione della Chiesa da ospitare ha stupito molti, la Cei ha commentato infatti nelle scorse ore che “garantirà l’accoglienza ad un centinaio di migranti della nave Diciotti. L’accordo con il Viminale è stato raggiunto per porre fine alle sofferenze di queste persone in mare da giorni“.Nelle scorse ore il ministro dell’Internoha lanciato un ultimo avvertimento: “La prossima nave può fare marcia indietro e tornare“. E ancora: “C’è un popolo che è stufo di essere servo: bloccarenon è un diritto ma un dovere di un ministro; abbiamo fatto e speso anche troppo. Lo dico soprattutto al popolo della Rete: per fortuna che esiste, non possono imbavagliare nessuno“.