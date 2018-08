Lo stupro di Rimini

Indagini per lo stupro di Rimini. Fonte: Archivio Ansa Indagini per lo stupro di Rimini. Fonte: Archivio Ansa

La donna peruviana che cerca di andare avanti

Uno dei fotogrammi grazie ai quali hanno arrestato gli aggressori. Uno dei fotogrammi grazie ai quali hanno arrestato gli aggressori.

La condanna per i minori

Processo in primo grado a Guerlin Butungu. Fonte: Ansa Processo in primo grado a Guerlin Butungu. Fonte: Ansa

La condanna per Guerlin Butungu

La, seconda vittima del terribile stupro di Rimini, è tornata a parlare dimostrando una. Esattamente un anno fa aveva raccontato dell’incubo vissuto quella notte d’estate tra ilIn quella maledetta notte nella cittadina della riviera romagnola venivano compiuti gli stupri passati poi agli “orrori della cronaca” per lacon cui sono stati messi in atto. Le vittime, una coppia di turisti polacchi e una trans sudamericana, sono ancora terribilmente scossi dall’accaduto e, sicuramente, lo saranno per tutto il resto della loro vita.Per tali abusi sono stati fermati e incarcerati quattro ragazzi , tre minorenni e un maggiorenne, il ventenne, dei quali si è discusso molto sulla stampa nazionale ed internazionale. I colpevoli sono stati riconosciuti grazie allee aidi alcune telecamere localizzate nei pressi dei luoghi delle aggressioni.Il Resto del Carlino ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate ad un anno di distanza dalla seconda vittima dello stupro di Rimini. “Dopo quella drammatica esperienza, ho perso tutto: il fidanzato, gli amici, la città dove vivevo. Tutto quello che avevo costruito. Ho abbandonato la vita di strada, non sarei mai più riuscita a rifare quel tipo di lavoro dopo quello che avevo vissuto”. Dalle sue tristi parole però emerge, una; e anche un pensiero che va ad altre ipotetiche vittime che, fortunatamente, non ci sono state. “Grazie a Dio sono stata scelta io per vivere un simile dramma e non un’altra ragazzina. Le avrebbero distrutto la vita perché non sarebbe stata in grado di reggere un simile orrore. Io, invece,, non posso fare diversamente”.I tre adolescenti,, sono stati condannati, durante il processo in appello, dal tribunale dei minori di Bologna. La condanna, sia in primo che in secondo grado, è diper aver stuprato la giovane turista polacca, aver picchiato a sangue il suo compagno, violentato e derubato la transessuale peruviana.Per quanto riguarda Butungu, ritenuto il, il 10 novembre 2017 il Tribunale di Rimini lo ha condannato in primo grado a. Una pena arrivata dopo che gli avvocati dell’imputato sono riusciti ad ottenere il. L’accusa è di duplice violenza sessuale di gruppo, aggressione e rapina ai danni della coppia polacca e della donna sudamericana; di rapina e violenza sessuale avvenute due settimane prima ai danni di unaall’uscita da una discoteca; di rapina nei confronti di altri; di spaccio di droga nei confronti dei suoi complici minorenni.La transessuale peruviana non hanei confronti dei suoi aggressori. Ha commentato così la richiesta di Butungu riguardo l’appello che ha fatto seguito alla condanna a sedici anni: “Che faccia tosta che ha,dopo tutto quello che ha fatto., a noi tre vittime, i due turisti polacchi e me, ma anche ai suoi tre giovanissimi complici ai quali ha fatto iled adesso, come lui, sono dietro le sbarre”.Intanto, Guerlin Butungu, che si trova attualmente nel, attende il processo inche si terrà ilprossimo.