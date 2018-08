Ruba pane e melone perché ha fame, il gestore non lo denuncia e gli regala il cibo

Il furto

Il dono

Un uomo è stato fermato dai carabinieri didopo il furto di cibo in uno chalet ristorante. Aveva fame e non aveva i soldi per comprare legalmente il. Una storia che ha commosso il gestore del locale “derubato”, che ha deciso di non sporgere denuncia, ma anzi di è preoccupato dell’uomo e ha chiesto di poterlo aiutare.Nella mattina di ieri, intorno alle 4.30, i carabinieri hanno notato un uomo che si aggirava intorno a uno chalet sul lungomare Piermanni e insospettiti dall’orario e dall’atteggiamento hanno deciso di intervenire per controllare. Al momento della perquisizione, gli agenti hanno trovato la refurtiva: un melone, una lattina d’olio, delle uova e del pane. Interrogato sul motivo del furto, ha spiegato di essere in difficoltà economiche, pare dopo aver perso il lavoro, e che la mancanza di cibo e di soldi per comprarlo lo ha portato a commettere il furto. A quel punto i carabinieri hanno parlato con il proprietario dello chalet derubato.Ed è stato proprio parlando con il proprietario che la storia si è tinta di solidarietà. I proprietari dello chalet hanno deciso di donare quel cibo, e quindi di non sporgere denuncia, molto colpiti dalla storia dell’uomo e subito pronti a dare una mano. La vicenda è stata raccontata dalle Cronache Maceratesi., una dei titolari, ha spiegato: “Penso che. Non conosciamo quest’uomo ma le autorità ce lo hanno segnalato come una persona in difficoltà e abbiamo deciso di non accanirci”. E ancora: “In pratica ha rubato un melone, un po’ di pane e dell’olio. Altre persone nella sua stessa situazione avrebbero fatto lo stesso. Vorremmo anche risalire a lui, visto che ogni sera siamo costretti a buttare via un sacco di roba, piuttosto che mettersi nei guai potremmo aiutarlo se è vero che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena“.