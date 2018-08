Gli avvoltoi delle tragedie

Una foto dell'alluvione che colpì la città di Livorno nel 2017. Crediti immagine: Vigili del Fuoco

Turbativa d’asta e truffa allo Stato

I conti non tornano ao meglio, tornano e sembrano significare una sola cosa: truffa ai danni dello Stato. E questo tralasciando il carico che può avere a livello morale un danno del genere. Guai per, l’ex coordinatore della, ora ai domiciliari con l’accusa diperEra ilquando il Nucleo di Polizia Tributaria scoprivano “gravi e reiterate indebite percezioni di fondi pubblici nell’opera di ricostruzione di numerosi condomini, ville e case” perpetrati da un imprenditore abruzzese che, con l’inganno, avevaaccaparrandosi indebitamente numerosiall’indomani del. Sono passati un po’ di anni da quel tragico evento ma sembra che la storia si sia ripetuta, in un’altra regione e a seguito di un’altra disgrazia. Siamo in Toscana, ae l’accusa di reato è legata alla disastrosa. Quanto emerge dagli atti presentati in Procura, nella disgrazia c’è chi, come un avvoltoio, ha intravisto il guadagno.Piccoli appalti, “sotto la soglia” come si usa dire per indicare cifre non superiori ai: secondo quanto emerge però, la gara d’appalti non si è svolta come da regolamento. Anzi, dagli atti risulterebbe comecoordinatore della Protezione civile del Comune ora ai domiciliari, avrebbe fatto guadagnare e vincere “care persone”. Un verosecondo quanto emerso, Stefanini avrebbe favorito l’amicotitolare di Tecnospurghi, per unper quanto riguarda la fornitura alla protezione civile di. Successivamente, sempre Stefanini, avrebbe favorito,rappresentante di Comunicaitalia Srl, una società di Roma, per un secondo bando da 23mila euro sull’Alert system. Un favoreggiamento testimoniato da mail, telefonate, cene e regali sospetti. “” hanno sentito chiosa gli inquirenti intenti a intercettare unatra imprenditori-avvoltoi.