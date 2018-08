Uccisi mentre dormivano

Forse un rancore tra parenti

Hanno ucciso tutti coloro che hanno trovato in casa:. È sconvolgente ciò che è accaduto a, in Macedonia al confine con l’Albania, ad unache da tempo era residente in Friuli a Sacile (provincia di Pordenone).I due genitori, accompagnati dalla figlia minore, erano tornati nella cittadina natia in Macedonia per: sono stati tutti uccisi a colpi di pistola, nel sonno, mentre si trovavano in casa. L’unica sopravvissuta è la figlia maggiore, che era rimasta in Italia da sola.Chiunque sia stato, ha compiuto una carneficina: è entrato nell’abitazione in cui si trovavano(55 e 53 anni, di origine albanese ma cresciuti a Debar) e la figlia, 14enne, ed ha fatto fuoco su tre corpi inermi.A trovare i 3 cadaveri è stato unche si era preoccupato nel non sentirli per troppo tempo, e che aveva anche cercato di mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le autorità del luogo stanno indagando e pare che siano state fatte diverse perquisizioni nelle case dei parenti dei potestà: pare, infatti, che il motivo delpotrebbe essere un vecchio rancore tra loro e un parente stretto, per via di proprietà rivendicate da entrambi.I Pocesta erano scappati in Italia durante la guerra e qui Amid lavorava come operaio, mentre Nazmije faceva la domestica.