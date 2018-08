Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: tenerezze "a distanza" durante le vacanze

Scambio di commenti su Instagram

è stata certamente una dei personaggi rivelazione della scorsa stagione televisiva. Dopo l’esordio ad X Factor, la figlia di Eros e Michelle è arrivata al grande pubblico generalista con Vuoi Scommettere , programma portato a casa “in tandem” con la mamma. Un rapporto quindi professionale che, però, sembra aver addirittura rafforzato quello privato. Almeno a giudicare dai commenti che le due si lasciano suLa famiglia Ramazzotti/Trussardi è certamente Instagram addicted. Tutti belli come il sole e con un lifestyle da copertina,E se le commentano anche a vicenda. L’ultima, in ordine cronologico, è quella che ha postato la Ramazzotti Junior. Nello scatto vediamo, mentre guarda in camera con lo sguardo languido. La foto è accompagnata dal seguente messaggio “where you are is the only place you need to be (‘l’unico posto in cui ho bisogno di essere è quello in cui ci sei tu’). Non si è risentita la mamma, in vacanza col marito altrove, che anzi non ha perso occasione per fare i complimenti alla figlia: ““. Aurora dal canto suo le ha fatto eco: ““. La massima espressione di condivisione pubblica che ormai non si limita più agli scatti patinati ma persino alle comunicazioni familiari più private., almeno a giudicare dalle sue foto pubblicate su Instagram. La giovane conduttrice ha trascorso la prima parte dell’estate in una delle località balneari più cool d’Italia: Forte dei Marmi. La seconda tranche delle vacanze, invece, è avvenuta dall’altra parte del mondo tra Messico , Miami e le isole. Qui, Aurora Ramazzotti ha nuotato in vere e proprie riserve naturali con squali e perfino maiali (a Pig Island). Non è andata male nemmeno a mamma Michelle che insieme al marito Tommaso e alle figlie Sole e Celeste è stata prima alle Maldive e poi in montagna (Alta Badia).