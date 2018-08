Conto alla rovescia per le nozze glamour dei Ferragnez





















I Ferragnez si sposano e il Codacons indaga

Mancano moltoal non-royal wedding più atteso dell’anno. I preparativi sono praticamente iniziati un anno fa, all’quando, in mondovisione,ha pubblicamente chiesto la mano alla fashion blogger e imprenditrice,. Da quel giorno, icome vengono amorosamente chiamati coppia, hanno conquistato i social dapprima con il loro amore in astratto, poi con la sua realizzazione concreta: il. Ora i due si trovano in Sicilia, adove tra poche ore si sposeranno ma sembra che al “che parli ora o taccia per sempre” abbia intenzione di alzarsi in piedi ilTra moglie e marito c’è il Codacons che vuole indagare. Tutto pronto per il matrimonio più glamour dell’anno, quello tra lae il rapper Fedez, Federico Lucia. L’imprenditrice e il cantante sono pronti a dirsi “sì” a Noto, in Sicilia, tra le meraviglie di un matrimonio organizzato nei minimi dettagli. Nati sotto una buona stella, le loro pagine social posso assurgere ad essere la versione moderna dei cari e vecchi diari privati. Dettagli, pensieri, racconti e poifoto, video: tutto della loro vita è stato opportunamente raccolto in brevi e accattivanti didascalie, fotografie cone video ad alta definizione. D’altronde, per la Ferragni non è solo svago ma vero lavoro. E fa sorridere, ad oggi, chi pensava che i due avrebbero optato per una cerimonia sobria e intima se si pensa che per i suoila Ferragni decise di affittare un intero treno per portare tutti i suoi più intimi amici in vacanza con lei a Venezia. Iin pompa magna però sembrano aver dato nell’occhio, troppo secondo ilche ha deciso di aprire un’indagine.Lettere stilizzate, pupazzoni animati con le loro sembianze, la scritta “Ferragnez” ovunque, sui cappelli, sui nastri… e anche sul display dell’. Proprio mentre la coppia si trova alle prese con la “notte prima delle nozze”, il Codacons ha scrittopresentando unAl Codacons “puzzano” i modi con i quali Alitalia, compagnia di bandiera, e l’aeroporto di Linate avrebbero trattato la coppia. “a due personaggi famosi, modificando le normali prassi per pubblicizzare un matrimonio e i relativi sposi – si legge nell’esposto del Codacons – L’Ente Nazionale dell’aviazione civile deve verificare se quanto accaduto oggi a Milano sia o meno corretto e autorizzato dalla normativa di settore, e se le decisioni dello scalo di Linate e di Alitalia abbiano avuto ripercussioni sui passeggeri ed eventuali costi a carico della collettività. In tal casoa tutela dei cittadini“.Crediti immagine in evidenza: Instagram/Crediti immagine social: La Repubblica