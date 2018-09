Chiara Ferragni e Fedez hanno detto sì: tutto sul matrimonio dell'anno

Lei Grace Kelly, lui in Versace

Grandi assenti

Un royal wedding? No, è molto di più il matrimonio al momento in corso a pochi chilometri da, Sicilia. Protagonisti indiscussi e mitici, loro:Alle 18 di stasera la coppia più social d’Italia (o addirittura, del mondo?) ha detto sì, tra. Molto sentite le promesse lette da entrambe: lei aveva il volto solcato di lacrime mentre recitava le sue: “Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona… sei e sarai sempre tu”.Per le nozze più maestose di sempre, il cantante e l’influencer non si sono risparmiati neanche un po’.Noto è assediata da settimane: tutti vogliono vedere la cittadina “benedetta” da Chiara Ferragni e Fedez. Da mesi si sapeva il “dove” e il “quando” ma era agonizzante mistero sul “come”: nessun gossip era trapelato sulAlla fine, lei si è presentata con un abito a manica lunga, corpetto in pizzo e gonna di tulle vaporoso: unadal tacco non esagerato, per evitare di svettare sul neo marito non proprio altissimo. La, magica location dell’evento, è stata addobbata in stile luna park, con tanto di. Fedez, un po’ ansioso come è normale per ogni sposo all’altare, elegantissimo in Versace, con il figlio Leone tra le braccia in salopettina blu. Le damigelle della sposa erano tutte in abito rosa firmatoPoco dopo il fatidico sì, marito e moglie hanno pubblicato una foto che li ritrae all’altare sui propri profili: d’altronde, ogni momento dei festeggiamenti, eccezion fatta per la cerimonia in sé e per sé, è stato vastamente documentato via, compreso ildi ieri sera in centro a Noto (dove la folla era gremita e speranzosa di vedere la coppia d’oro).Tra gli invitati, che erano circa 150, spiccavano famigliari e amici di lunghissima data: numerose anche le star del mondo social, influencer e blogger. Pochi i, un tempo colleghi e amici inseparabili (o almeno pareva).