Residui d’estate ad inizio settimana

Meteo – Ritorno del caldo

Il rafforzamento del bel tempo

Unsta caratterizzando l’Italia. Dalla scorsa (calda) settimana siamo passati ad un weekend totalmente opposto, in cui le temperature hanno fatto tirar fuori giubbotti, felpe e pantaloni lunghi. Ma nei prossimi giorni la condizione climatica verràL’estate cerca di non mollare la presa e, così facendo, mette in previsione un periodo all’insegna dell’. Tutto ciò nonostante un settembre più estivo, in realtà, non sia nei piani…I primi giorni della prima settimana di settembre portano i segni di un weekend inaspettatamente più piovoso e fresco del previsto. A pagarne di più le conseguenze sarà il, durante il quale saranno presenti differenti zone dello Stivale che si dimostreranno ancora. Infatti, forti temporali sussisteranno sull’intero Nord-Est, sulla riviera ligure e su alcune regioni centro-orientali quali Abruzzo, Marche e Molise; piogge minori e schiarite saranno destinate al resto del nord Italia, mentre più asciutte ma nuvolose saranno le regioni tirreniche. Già dall’indomani questa fase di: tra martedì e mercoledì il bel tempo si rafforzerà preannunciando un periodo di nuovo caldo. Ancora qualche rovescio si presenterà, il 4, sulla Toscana, la quale rappresenterà l’unica eccezione in un Bel Paese tendenzialmente soleggiato.Nella giornata dil’alta pressione si sarà del tutto rafforzata e, a dimostrazione di ciò, vi sarà innanzitutto un rialzo delle temperature. Se nel weekend scorso si è passati a temperature di circa 10 gradi in meno rispetto al periodo, da martedì (ma soprattutto tra giovedì e venerdì) i valori toccherannoTutto ciò è dovuto ad un’ondata di caldo di provenienza africana, che farà tornare nuovamente in pista l’estate. Già in una vista approssimativa del prossimo fine settimana qualcosa potrebbe, però, essere destinato a cambiare. Una imminente perturbazione potrebbe comparire sulla scena italiana proprio con l’avvento del sabato. Non ci resta che restare in attesa di nuovi aggiornamenti su un settembre sempre in grado di riservarci sorprese!