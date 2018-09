Famiglia del Friuli sterminata, è svolta: "La figlia ha confessato"

Avrebbe architettato tutto

Amid Pocesta (fonte: Report tv) Amid Pocesta (fonte: Report tv)

Si parlava di rancori famigliari

Debar (Fonte: Report tv) Debar (Fonte: Report tv)

È arrivata una svolta sconvolgente, terrificante nella vicenda della famiglia residente in Friuli ma di origine macedone sterminata a Debar. A quanto pare sarebbero stati fatti due arresti per l’, e pare che nel delitto sia coinvolta in modo diretto anche la prima figlia dei Pocesta.5 giorni fa, i due coniugi Pocesta e la figlia 14enne erano statinella loro casa a Debar, paese natale in Macedonia. I 3 si erano recati sul posto per partecipare al matrimonio di un parente, mentre la figlia maggiore, Blerta (25 anni) era rimasta a casa. In realtà, fonti locali propongono un’altra versione dei fatti: Blerta sarebbe andata in Macedonia,dei Pocesta, dove due complici l’avrebbero aiutata a procurarsi l’arma e a compiere il massacro. Una fonte interna alla famiglia avrebbe dichiarato cheA parlare è stato Amir Findo, cugino della ragazza: “Da quello che risulta alla nostra famiglia, la figlia maggiore, Blerta,”.Non è ancora chiaro il movente di questo omicidio efferato, che ha coinvolto anche una. In un primo tempo si era pensato che alla base di quanto accaduto ci fosse, e i sospetti si erano concentrati su Ramin Findo, cognato della vittima. L’uomo, però, ha sempre negato del tutto di essere colpevole e le analisi avevano mostrato come l’uomo non c’entrasse nulla.I Pocesta erano scappati in Italia durante la guerra e qui Amid, mentre Nazmije